Nismo mogli da sprečimo Matića da ode

Tibo Kurtoa o Matićevom transferu u Junajted

Veličina slova A A A

Ne prestaju komentari, kritike i opservacije na račun Čelsija zbog odluke da se Nemanja Matić proda velikom takmacu - Mančester junajtedu.

Mada se ta priča vrtela nekoliko puta otkako je sezona počela, britanskoj štampi očigledno je i dalje interesantno da traže uglove iz kojih mogu da obrade ovu temu.

Cela priča je na „popularnosti“ dodatno dobila uoči velikog nedeljnog okršaja na Stamford Bridžu, između Matićevog bivšeg i sadašnjeg kluba (TV Sportklub, 17.30).

2018: (2,60) ČELSI (3,05) MANČESTER JUNAJTED (2,90)

Posle Gerija Nevila, Matićev odlazak sa Bridža prokomentarisao je i Tibo Kurtoa.

"Nije na meni da pričam da li nas je iznenadio Matićev odlazak. To je pitanje za one koji su doveli do toga da se transfer dogodi. Kada igrač želi da igra za neki klub onda ima, ne bih rekao moć, ali ima snažnu volju da uradi sve kako bi se to ostvarilo. Klub je onda u teškoj situaciji", kaže Kurtoa.

Belgijski golman veruje da Čelsi nije mogao ništa da uradi kako bi Matića sprečio da ode.

"Ne može da ignorišete igrača i kažete mu da ne može da ide. Jer imaćete onda nezadovoljnog igrača koji neće igrati ni blizu svog potencijala. Donete su velike odluke, ali mi i dalje imamo kvalitetan vezni red, pa se nadam da ćemo u nedelju pokazati da smo bolji".

Kurtoa je vešto izbegao da odgovori na pitanje - da li Čelsiju nedostaje Matić?

"Ne znam. Svi znamo Matićeve kvalitete, on je neko ko je prošle godine unosio balans u tim. Odlučio je da ode u drugi klub, a mi nećemo da živimo u prošlosti. Naš vezni red je jako dobar, imamo jake igrače i ne znam da li nam nedostaje", rekao je Belgijanac, da bi onda spustio loptu:

"Ako vidite da imamo dvojicu povređenih vezista, onda naravno da nam nedostaje Nemanja. On je kvalitetan igrač i dobro mu ide u Junajtedu".

(FOTO: Action Images)