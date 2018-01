Problemi sa laktom, promena stručnog štaba, umor, presasićenje, sve se to sručilo na leđa našeg najboljeg sportiste svih vrtmena u poslednjih pola godine. Iako se još ne zna kada će i gde otvoriti 2018. Novaka čekaju da se vrati i da povrati ono što mu pripada

Mentalna snaga uz neverovatne fizičke sposobnosti je ono što je od Novaka Đokovića napravilo ultimativnog atletu. A kada je to nestalo, oslabilo i on je oslabio. Taj lom se desio nakon Rolan Garosa 2016. kada je naš as ušao u legendu državši u isto vreme sva četiri grend slema. Međutim, prezasićenje, ali i upala kosti lakta koja je do tada tinjala, zakočili su ga. Do kraja te sezone naš as je predao prvo mesto Endiju Mariju da bi se prošle namučio i onda odustao nekon predaje Tomašu Berdihu na Vimbldonu. Od tada pa do danas ta povreda lakta nije u poptunosti sanirana te je naš as bio primoran da odustane od prva dva izazova u novoj sezoni, egzibicionog turnira u Abu Dabiju, te ATP 250 takmičenja u Dohi gde je trebalo da brani titulu. Sada se priča da će sezonu započeti na Novom Zelandu u drugoj nedelju januara, ali još ništa nije jasno.

"Situacija sa laktom, nažalost, nije se promenila u odnosu na juče. I dalje osećam bol. Zato sam prinuđen da odustanem od takmičenja na ATP turniru u Dohi, koji je prošle godine proglašen za najbolji turnir iz serije 250. Žao mi je što neću biti u prilici da igram pred svojim navijačima u Kataru, odakle imam lepe uspomene. Pamtim mnoge mečeve, poput finala prošle godine protiv Endija Mareja. Atmosfera na stadionu je odlična, a organizacija je na najvišem nivou. Sve će mi to nedostajati. Međutim, posle detaljnih konsultacija sa lekarima, odlučili smo da je najbolje da nastavim sa terapijama i tretmanima lakta.", glasi izjava Novaka Đokovića.

Bilo kako bilo, mi ćemo računati da će sa Noletom sve biti uskoro u redu i da će barem do Australijan opena uspeti da se "utegne". Jer pred njim je veoma interesanntna sezona u kojoj bi mogao zaista bez velikih problama da se vrati na prvo mesto ATP liste. Trenutno zauzima 12. poziciju, ali kada turnir u Dohi bude završen 7. januara naš as će izgubiti svih 250 poena osvojenih prošle godine kada je u finalu savladao Endija Marija, što bi trebalo dodatno da ga spusti na svetkoj lestvici oko 15. pozicije.

Ali, onda se pred njim "otvara" bukvalno cela sezona jer do kraja 2018. brani za njega zaista mizernih 2.335 ATP peona, a podsetimo se da samo na jednoj grend slem tituli može da uzme 2.000. Novi stručni štab na čelu sa Andreom Agasijem i Radekom Šteopanekom, trebalo bi da Beograđaninu vrati šampionsko samopouzdanje i da ovaj učini ono što su Federer i Nadal uradili u 2017. A to je da svima pokaže da je i dalje najbolji i da nije bilo povrede, ko zna kada bi se njegova hegemonija završila.

Pored Novaka u sličnoj situaciji su Endi Mari, Kei Nišikori, Tomaš Berdih, Sten Vavrinka i mnogi drugi koje su povrede sprečile da odigraju godinu do kraja. A to znači da lako možemo očekivati smenu na vrhu ATP liste na leto, ako ne i ranije, pre svega već na Australijan openu gde se lako može dogoditi da se ne pojavi prvoplasirani Rafael Nadal kojeg opet muče kolena.

Zbog ovako dugačke i temeljne pauze treba očekivati i svežijeg i gladnijeg Novaka koji želi da se vrati tamo ge i pripada, to jest na sam vrh. Dok se je on bolovao, svetom belog sporta suvereno su vladala njegova dva najveća rivala, Rodžer Federer i Rafel Nadal, ali se pojavilo i nekoliko novih lica koja bi konačno mogla da razbiju hegemonju. Tu je pre svih Aleksander Zverev, ali i Dominik Tim, te osveženi Grigor Dimitrov. Naravno, ako im pre toga njih trojica potpuno ne slome duh, što smo prečesto viđali sa mnogim rivalima "velike trojke" u poslednjih 10-15 godina.

ATP BODOVI ZA ODBRANU

Doha ATP 250, 250

Australijan open GS 2.000, 45

Akapulko ATP 250, 90

Indijan Vels Masters 1.000, 90

Monako Masters 1.000, 180

Madrid Masters 1.000, 360

Rim Masters 1.000, 600

Rolan Garos GS 2.000, 360

Istborn ATP 250, 250

Vimbldon GS 2.000, 360

UKUPNO: 2.585 ATP poena za odbranu

PO KOLONAMA: turnir, ATP poeni za titulu, ATP poeni koje brani Novak

