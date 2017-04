Noć puna tuge u Bostonu - Kelti se stopili s Tomasovim bolom, a Bulsi pokupili i drugu pobedu (VIDEO)

Toronto i Klipersi stigli do izjednačenja u serijama sa Milvokijem i Jutom

Nepunih 48 časova pošto su u plej-of zakoračili kao najbolji tim Istočne konferencije, košarkaši Bostona nalaze se u nezavidnoj poziciji. Posle tesne pobede u prvom meču, Čikago Bulsi su reagovali još jače i ostvarili rutinski trijumf, posle čega se kući vraćaju s ogromnim ulovom - 111:97.

Previše odbrambenih grešaka napravili su Kelti u obe utakmice. Pritom, bol sa kojom se suočio Ajzea Tomas zbog gubitka mlađe sestre očigledno je ostavio velike posledice na prvu zvezdu ekipe, što je dovelo da se uruši ceo Bostonov sistem. I niko ne može da krivi Tomasa što nije na gornjoj granici mogućnosti, što je mislima verovatno bio u Sijetlu, sa svojom porodicom, iako je fizički bio prisutan u TD Gardenu. To se osetilo na parketu. Nedostajalo mu je prepoznatljive koncentracije i smirenosti kojom je znao da zadivi sve košarkaške poklonike. Umesto toga, neretko je delovao besno, ljutito, ali i bespomoćno u pokušajima da pronađe pobedničku formulu.

Bilo je čak i manjih varnica na relaciji sa publikom, a u glavnoj ulozi bio je Markus Smart. On je, naime, posle jedne promašene trojke pokazao srednji prst jednom nezadovoljnom navijaču Bostona, a pritom mu pokazao i da ne komentariše previše dešavanja na terenu.

Na kraju je ubacio 20 koševa i bio najefikasniji igrač u svom timu. Ali, bezuspešno. Takođe, izostala je i prava reakcija ostatka ekipe, koja kao da se stopila s Tomasovim stanjem i odigrala ispod željenog nivoa. Džae Krauder dodao je 16, a Markus Smart 13 poena.

Čikago je celu situaciju maksimalno iskoristio i overio drugi brejk, pa se sa ogromnih 2-0 vraća u Junajted Centar.

Bulse je do pobede predvodio odlični Džimi Batler s 22 poena, koliko je imao i Dvejn Vejd. Ražon Rondo je bio na skok od tripl-dabla, a imao je jedanaest poena, devet skokova i četrnaest asistencija i pet ukradenih lopti.

Što se same utakmice tiče, osim u kratkom periodu na početku prve i druge četvrtine, Boston je u ostalim delovima bio inferioran tim. Čikago je brzo preuzeo kontrolu i diktirao tempo do poslednje sekunde. Došao do dvocifrene razlike koju je, manje-više, čuvao sve vreme. I tako, bez previše muke, kreirao novo iznenađenje.

Posle Milvokijevog šokantnog trijumfa u Kanadi, Toronto je reagovao na pravi način i došao do izjednačenja u seriji - 106:100.

Baksima ovog puta nije pomogao strašni Janis Adetokunbo, koji je i u ovom meču bio dominantna figura sa 24 poena, 15 skokova i sedam asistencija. Kajl Louri se, ipak, ovog puta iskupio za ispodprosečno izdanje u prvom meču. I to tako što je pogodio ključni šut na utakmici.

Louri je izabrao da pokuša sa poludistance posle dobrog naskoka unazad i bio je precizan. Preko Malkolma Brogdona, na svega devet sekundi pre kraja, čime je Torontu dao u tom trenutku ogromnih četiri poena viška - 104:100. I to tačno posle akcije kojom je Adetokunbo doneo ko zna koje izjednačenje na utakmici sigurnim hicem za tri poena.

Najbolji igrač Toronta meč je završio sa 22 poena, jednim manje od Demara Derozana, dok je Serž Ibaka prikupio 16 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Do izjednačenja stigli su i Los Anđeles Klipersi. Tim iz Grada anđela slavio je protiv Jute rezultatom 99:91, pa tako s polovičnim učinkom ide u Solt Lejk Siti.

Ovog puta Klipersi nisu ništa prepuštali slučaju, pa su od samog početka utakmice igrali bez trunke ustezanja, što je ekspresno dalo rezultat. Klipersi su do kraja prve deonice imali dvocifrenu prednost (29:18) i praktično su do kraja utakmice „jahali“ na talasu iste. Nijednog trenutka nisu dozvolili protivniku da se opasnije približi i tako stavili tačku na pobedu.

Blejk Grifin predvodio je Kliperse sa 24 poena, dok je na drugoj strani Gordon Hejvord ubacio 20 koševa.

