Noćna mora Di Marije: Prvo je utišavao Nou Kamp, onda... (VIDEO)

Nije gotovo dok nije gotovo. A to je na svojoj koži osetio Anhel di Marija i dugo će još imati besane noći zbog onoga što mu se desilo u Barseloni na Nou Kampu u dresu Pari Sen Žermena.

Ušao je u igru sa klupe, prethodno je posle gola Kavanija kojim je PSŽ smanjio na 3:1 gestikulirao ka publici u stilu „utišali smo Nou Kamp“, ne sluteći šta ga čeka malo kasnije.

Pet minuta pre kraja pri vođstvu Barselone od dva gola nekadašnji igrač Reala ušao je u stoprocentnu šansu ali je nonšalantno šutirao i poslao loptu daleko pored gola. Da je tada zatresao mrežu i smanio na 3:2, sve bi bilo gotovo, a PSŽ bi prošao u četvrtfinale Lige šampiona.

Za samo sedam poslednjih minuta Barselona je spakovala Parižanima tri gola, torpedovala ih sa 6:1 i verovatno svakog od igrača Svetaca obeležila do kraja života. A Di Marija je na teži način naučio da ne valja kada se čovek prerano raduje i to će mu narednih dana, meseci i godina sigurno natrljavati na nos pogotovo navijači Barselone. I to sa punim pravom.

Neymar should have been sent off tho and we still haven't seen a replay of this on Di Maria lmao pic.twitter.com/7UjQdMnomp