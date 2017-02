Nokaut koji nije faul: Beljarin ne zna više ni kako se zove! (VIDEO)

Mnogo polemika izazvaće vodeći gol Čelsija u velikom derbiju protiv Arsenala. Levi bek Plavaca Marko Alonso je pokazao zavidnu igru glavom i znalažljivost, lepo sačekvaši loptu koja se posle šuta Dijega Koste odbila od prečke... Ali...

Alonso je u tom trenutku išao laktom i brutalno udario beka Arsenala Beljarina. Bio je to klasičan fudbalski nokaut, Beljarin nije znao ni kako se zove u trenucima kada je dobijao medicinsku pomoć.

Pištaljka se nije oglasila. Mnogi smeju ruku u vatru da stave da Alonaso napravio težak faul i da je pogodak morao da bude počišen.

A šta vi kažete?

No surprise Bellerín out after this one. #CHEARS #Arsenal pic.twitter.com/vrsYRijJjJ