Nole u zemlji podataka

Ova, teniska 2017. je ad acta i većina vrhunskih igrača je već krenula sa pripremama. Pre svih, oni koji su odležali drugi deo sezone zbog povreda kao što su Novak Đoković, Endi Mari, Sten Vavrinka, Kei Nišikori, Miloš Raonić...

A naš as, trenutno 12. igrač na svetskoj lestvici, ulazi u 2018. potpuno "rifrešovan". Novi superttrener, novi trener, fizioterapeut, stručnjak za kondicionu pripremu. Istina, stari guru.... Dakle, umesto Borisa Bekera stigao je Andre Agasi, namesto Marjana Vajde - Radek Štepanek, Miljana Amanovića (prešao u štab Miloša Raonića) zamenio je Ulises Baldio, a Gebharta Fila Griča je smenio Marko Paniki. Samo je Pape Imaz ostao, dok je brat Marko Đoković sada stalni član ekipe kao moralna podrška i partner za treninge.

To je dakle čak šest ljudi koji brinu o samo jednom. Ali ako ste mislili da je i ovo previše, Nole je ponovo tu da nas iznenadi. Jer angažovao je i sedmog! U pitanju je čuveni analitičar teniskih podataka, najcenjeniji na svetu u tom aspektu belog sporta, Krejg Ošonesi. Ovaj vrhunski analitičar je proveo deo predsezone u Monte Karlu sa našim teniserom koji je očigledno odlučio da se što temeljnije pripremi za 2018. Baza podataka koju poseduje Šonesi najveća je u ovom sportu zbog čega su ga, na primer angažovala sva četiri grend slema ne bi li im pomogao u analizama i predikcijama mečeva.

Learning so much about the body from bio-mechanics guru, David @DAGathletics ... now if I can only touch my toes pic.twitter.com/2AD7g55Fbt