Noletov san: Spektakl na Marakani!

Najbolji srpski teniser i donedavno prvi reket sveta Novak Đoković u intervjuu za Večernje novosti poručuje da još uvek ne razmišlja o okončanju karijere, ali da bi voleo da jednog dana napravi istinski spektakl u sprskoj prestonici.

Kao velikom zvezdašu, mesto za održavanje jednog takvog događaja bio bi najveći srpski stadion.

„Hvala na pitanju, ali još ne razmišljam o svom oproštaju. Daleko je to. Međutim, odavno razmišljam o nekom sportskom spektaklu koji bih voleo da priredim u Beogradu, i gde bih se trudio da okupim sve svoje prijatelje iz svih krajeva sveta. Voleo bih da to bude jednog letnjeg dana na Marakani. Da veliki broj svetskih zvezda dođe i da napravimo nešto za pamćenje. Još nemam vremena da se time bavim, ali biće prilike, nadam se“, rekao je Đoković za Novosti.

Tokom proteklih godinu dana teniskog pada Novaka Đokovića vodila se polemika u javnosti o njegovim razlozima. Srpski as pokušava da pojasni situaciju.

„Cela priča oko mog tenisa i svega što mi se dešavalo je daleko kompleksnija od jedne reči, mada to jeste bio najveći problem. Lakat je bio u epicentru svih dešavanja, a od tih bolova je polazilo i moje povremeno nezadovoljstvo. Nisam uspevao da treniram kako sam hteo, nisam na terenu mogao da igram punim intezitetom, servis sam morao da prilagođavam, a to me je sve nerviralo, jer nisam želeo na operaciju ili da pravim pauzu, mislio sam da će sve proći. Ali nije prolazilo. Samo je dolazilo do upala, a onda su se problemi pojačavali. Tenis je takav sport da jedan detalj, neprijatnost tokom meča, može da vas kilometrima udalji od cilja. To je kao šahovska igra, pshihološka borba, gde je potrebno da ste fokusirani 120 odsto na svaki segment. Ako vam nešto smeta, kao što je bol u laktu vaš fokus automatski pada. I onda dolazite u situaciju gde vaš protivnik igra punom sjnagom, a vi ste 80 odsto u meču. Pritom, morate da budete svesni toga da nije bilo lako da pobeđujem čak ni kada sam bio skroz zdrav“, dodao je Đoković.

Novak je ovdašnju javnost navikao isključivo na pobede.

„Javnost od mene očekuje uvek i samo titule, ali ti momci prekoputa mreže su izvanredni, puni naboja, motiva, snage. Najveću snagu mi je uvek davala porodica, supruga Jelena, naša deca, roditelji, braća. Prihvatio sam da moram da pauziram, da se odmorim, da napravim određene promene u timu, i da ponovo krenem ka vrhu. Jedva čekam da ponovo zaigram, nedostaje mi reket. Ali ne mislim da ću za mesec dana igre sve propušteno da nadoknadim. Idem korak po korak. Verujem da ću biti onaj pravi sredinom sledeće godine, mada se neću žaliti ukoliko uđem u formu i nešto ranije“, poručio je Đoković.

