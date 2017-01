Nova kupovina Sevilje: Argentinac za 4.000.000 evra stiže u vezni red

Ali od sezone 2016/17

Sevilja je završila još jedan posao na fudbalskoj pijaci. I to za narednu sezonu! Sledećeg leta će se klubu iz Andaluzije pridružiti argentinski vezista Valter Montoja iz Rosarija.

Sinoć je Sevilja postigla dogovor sa argentinskim klubom oko transfera Montoje. Za 23-godišnjeg Argentinca su još bili zainteresovani Đenova, Atletiko Madrid, Boka Juniors, River Plejt i Benfika, ali je Sevilja bila najupornija. Iako je otkupna klauzula maldog veziste iznosila 5.000.000 evra, Rosario je prihvatio ponudu od 4.000.000 evropskih novčanica. Ali uz opciju da Montoja ostane još šest meseci u klubu kao pozajmljen igrač Andalužana.

To odgovara i Sevilji koja trenutno u ekipi nema prostora za igrače koji ne poseduju pasoš neke od zemalja EU. Jedina šansa da se priča ubrza je ako Sevilja proda Gansa ili Kijotakea ove zime što je malo verovatno i tako otvori prostor Montoji već za nastavak sezone. U tom slučaju bi doplatila još 1.000.000 evra, ali to je nerealna opcija i Argentinac će se gotovo sigurno pridružiti Sevilji na kraju sezone.

Na sličan način je Rosario prošlog leta prodao Đovanija Lo Selsa u Pari Sen Žermen, ali ga je ostavio kao pozajmljenog igrača do ove zime kada se pridružio Svecima.

“Politika kluba je da prodajemo najbolje igrače u inostranstvo. To je put kojim smo išli do sada kada smo prodali Servija u Benfiku i Lo Selsa u pari Sen Žermen. Ostali su još detalji koje treba da usaglasimo sa Seviljom i da sve strane budu zadovoljne. Sviđa nam se opcija da ga Sevilja kupi sada i da on ostane još šest meseci kod nas”, rekao je Rosarijov predsednik Valter Karloni.

