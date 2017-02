Nova ludorija u domaćem fudbalu: Pazarci ne razumeju srpski jezik?!

Čelnici kluba sa Jošanice našli način da odlože suspenziju disciplinskih organa FSS-a

Prolećna polusezona u Superligi počinje danas, a kako da joj se ne obradujemo kada već imamo i prve zanimljive vesti za rubriku verovali ili ne. Naravno, opet su u pitanju propisi FSS-a i takmičarskih organa koji su još jednom zaobiđeni i izigrani od strane klubova, istina ovaj put na sasvim legalan način.

Naime, prema pisanju Sportskog žurnala, Novi Pazar i Borac iz Čačaka pronašli su “rupe” u propisima, odnosno mogućnost da registruju nove igrače uprkos zabrani od strane Disciplinske komisije FSS-a zbog dugovanja prema bivšim igračima i trenrima koja nisu izmirena.

Posebno su snalažljivi bili Pazarci, koji su juče uputili neobičan zahtev Komisiji za žalbe da im se na “njihovom” bosanskom jeziku dostavi odluka Disciplinske komisije FSS-a, s obzirom na to da, kako kažu, dobijenu na srpskom jeziku nisu razumeli. Očigledno je upravu Novog Pazara neko dobro posavetovao šta da radi jer po Ustavu Republike Srbije imaju pravo da traže odluku na “svom” jeziku.

Ukoliko njihova žalba bude prihvaćena to znači i da odluka Disciplinske komisije FSS ide van snage i da fudbaleri sa Jošanice sutra u najjačem sastavu gostuju na Marakani protiv Crvene zvezde. Za FSS je s druge strane to novi trošak, jer sada mora da nađe prevodioca na bosanski jezik koji treba da napiše novo rešenje o zabrani registrovanja fudbalera za FK Novi Pazar, piše Žurnal. A pošto će to da potraje, a Novi Pazar posle ima pravo još i na žalbu, proćiće izgleda još mnogo nedelja dok konačna odluka o zabrani transfera FSS-a stupi na snagu, pa će Pazarci verovatno tek na leto iskusiti ovu suspenziju.

Pored čelnika Novog Pazara i funkcioneri Borca iz Čačka su bili snalažljivi. Oni su se žalili da od Disciplinske komisije FSS-a nisu dobili jedno od dva rešenja u zatražili da im se dozvoli novo pravo na žalbu zbog neuredne dostave pošte.

S obzirom na to da je uvidom u njihovu delovodnu knjigu utvrđeno da jedno rešenje nije stiglo u klub sa Morave, automatski je ukinuta klauzula o pravosnažnosti odluke, dok ne prođe žalbeni postupak. Baš kao i Pazarci i Čačani će iskoristiti taj vakuum i registrovati nove fudbalere za sutrašnji meč sa Bačkom.

