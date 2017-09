Nova tri potpisa - kompletirana Zvezdina slagalica!

Četvorogodišnje ugovore potpisali Stefan Lazarević, Dragan Apić i Dejan Davidovac

Crvena zvezda potpisala je u sredu višegodišnje ugovore sa Stefanom Lazarevićem, Dejanom Davidovcem i Draganom Apićem. Igrači koji su prošle sezone imali značajne uloge u velikom uspehu i plasmanu FMP-a u finale domaće lige, potpisali su četvorogodišnje ugovore sa crveno-belima.

Stefan Lazarević je rođen u Beogradu 20. avgusta 1996. godine. Ponikao je u mlađim selekcijama crrveno-belih, a kao kapiten je 2014. godine predvodio ekipu Crvene zvezde do titule juniorskog prvaka Evrope u Milanu.

Igra na pozicijama visokog beka i krila, za prvi tim crveno-belih debitovao je u martu 2014. godine u duelu sa Krkom. Prethodne dve sezone igrao je sa velikim uspehom za FMP.

Od 2013. godine član je i reprezentativih selekcija Srbije. Sa kadetskom je osvojio bronzu na EP, dok je sa juniorskom bio vicešampion Starog kontinenta 2014.godine.

Dragan Apić je rođen 3. oktobra 1995. godine u Novom Sadu. Igra na pozicijama krilnog centra i centra. Visok je 206 centimetara. Prve ozbiljnije korake pravio je u KK Hemofarm (kasnije Vršac) od 2012-2015. godine, a tokom sezone 2014/2015 odličnim igrama zaradio je i mesto u najboljoj petorci KLS lige. Nakon toga je bio u redovima FMP-a za koji je nastupao prethodne dve sezone.

Apić je 2015.godine u Italiji osvojio titulu prvaka sa reprezentacijom Srbije Evrope za igrače do 20 godina.

Dejan Davidovac je poslednji deo Zvezdine slagalice za sezonu 2017-2018. Momak koji je rođen 17. januara 1995. godine u Zrenjaninu, jedan je od retkih igrača u ovom trenutku u Evropi u svom uzrastu, koji sa visinom od 203 centimetara „pokriva" čak tri pozicije: od plejmekera do krila. Ponikao je u Proleteru za koji je igrao u sezoni 2011-2012. Nakon toga se preselio u Vršac, za koji je igrao do 2015. godine. Poput Apića, odličnim igrama u poslednjoj seniorskoj sezoni obezbedio je mesto u idealnoj petorci šampionata KLS. Tokom leta te godine, bio je član juniorske reprezentacije Srbije za igrače do 20 godina koja je osvojila zlatnu medalju na Evrospkom prvenstvu u Italiji. Od 2015. godine nastupao je za FMP.

Potpisivanjem višegodišnjih ugovora Lazarevića, Davidovca i Apića, kompletirana je „slagalica" Crvena zvezde koja je sklapana tokom leta 2017. godine...