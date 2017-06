Nova zvezda tenisa je rođena, zove se Jelena i voli da pleše

Mlada Letonka, koja je pre dva dana proslavila 20. rođendan osvojila je Rolan Garos i svet tenisa na prečac

Jelena Ostapenko je učinila nemoguće i postala prva osvajačica Rolan Garosa koja nije postavljena za nositeljku još od 1933!

Kada je pre dve nedelje počeo ovogodišnji pariski gren slem Jelena Ostapenko nije bila razmatrana ni u jednoj jedinoj priči o uspehu, dobrom nastupu, a kamoli tituli. Jer, do danas nije osvojila niti jednu WTA titulu! U prvom planu su bile Simona Halep, Karolina Pliškova, eventualno prošlogodišnja šampionka pariskog gren slema, Garbinje Muguruza, pa čak i Karolina Voznijacki. Već tada je moglo da se oseti da je u ženskom delu žreba veliko iznenađenje moguće. Pogotovu što u Gradu svetlosti nije bilo ni trudne Serene Vilijams, ni kažnjene i povređene Marije Šarapove.

Prvo pa Rolan Garos! Jelena Ostapenko je osvojila Pariz!

Tu priliku je, sada već znamo najbolje iskoristila Letonka, koja je oduševila nastupima, pre svega zbog veoma energične, agresivne igre, pandan onoj koju ume da prikaže Dominik Tim u muškom delu belog sporta. Ili pak njen idol, Serena Vilijams. Zanimljliv je podatak da je prosečna brzina njenog forhenda na ovom Rolan Garosu bila za nekoliko km/č veća od one koju je zabeležio prvi muški reket sveta, Endi Mari! A to dovoljno govori koliko su njeni udarci moćni. Kada je krene, a kada pogađa linije ili bar blizu njih, nema te igračice koja bi mogla da se nosi sa tolikom snagom koju generiše neverovatnim kretanjem i snagom u nogama.

Dobro kretanje, to jest koordinaciju nogu juniorska šampinka Vimbldona iz 2014. kaže da duguje bavljenju modernim plesom, gde je čak stigla do nacionalnog prvensta. Cipele za igranje je nosila od pete do 12. godine, kada je odlučila da ih zameni patikama za tenis. I nije pogrešila.

Pored plesa, sigurno joj u bavljenju sportom pomaže i genetika pošto joj se otac Jevgenijs nekada bavio fudbalom u Letoniji. Ostapenko je inače ukrajinskog porekla, tako da govori i ukrajinski jezik, osim Letonskog i Engleskog.

Gde su dometi 20-godišnjakinje koja je pre dva dana, igrajući polufinale proslavila rođendan, ostaje da se vidi. Ovakva igra je može dovesti do vrha, ali je veliko pitanje može li telo da izdrži. U svakom slučaju, zvezda je rođena.

PUT DO KUPA SUZAN LEGLAN

1. KOLO Lujza Širiko (SAD) 4:6 6:3 6:2

2. KOLO Monika Puig (Porto Riko) 6:3 6:2

3. KOLO Lesija Curenko (Ukrajina) 6:1 6:4

1/8 FINALA Samanta Stosur (Australija) 2:6 6:2 6:4

1/4 FINALE Karolina Voznijacki (Danska) 4.6 6:2 6:2

1/2 FINALE Timea Baščinski (Švajcarska) 7:6 (4) 3:6 6:3

FINALE Simona Halep (Rumunija) 4:6 6:4 6:3

(foto: Action Images)