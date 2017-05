Novače, nađi trenera što pre!

Đoković jeste pobedio Almagra u drugom kolu mastersa u Madridu, ali je ponovo to izgledalo veoma, veoma bledo

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković uspeo je da spreči preokret Nikolasa Almagra i da slavi u prvom meču na mastersu u Madridu. Konačan rezultat je bio 6:1, 4:6, 7:5.

Dobra vest je što je konačno ove sezone pobedio kada je "klackalica", što mu u 2017. nije baš polazilo za rukom. Sasvim je jasno da je psihički poljuljan i da mu u najvažnijim trenucima mečeva nedostaje samopouzdanje. To su protivnici osetili, namirisali su krv i sada skoro svi veruju da mogu da skinu skalp do pre nekoliko meseci nesavladivom.

Meč je loše krenuo po našeg asa pošto je odmah doživeo brejk. Ali u njegovom maniru uzvratio je istom merom, pa onda nastavio sve dok nije vezao šest gemova. Drugi set je bio daleko bliži, Đoković je imao mogućnost da napravi brejk na 4:4 i da tako reši pitanje pobednika, ali mu se nije dalo. Taj poklon iskoristio je Španac i izjednačio.

Šokirao je tako Đoković samog sebe i slabo ušao u poslednji period igre. Almagro, koji se polako vraća nakon duže pauze zbog povrede je poveo sa 2:0 i delovalo je da se priprema još jedan blamaža drugog tenisera sveta. Vidno nervozan često je grešio i vraćao grogiranog protivnika u igru, što je ovaj dobro koristio. Uspeo je Novak na vreme da vrati brejk u trećem setu, a potom i da još jednom oduzme servis protivniku i tako obezbedi trijumf i plasman u treće kolo. Sledeći protivnik će mu biti pobedniik iz susreta između Francuza Žila Simona i domaćeg igrača Felisijana Lopeza.

Pored nove tesne pobede našeg najvećeg sportiste javnost je verovatno više iznerviralo to što je umesto Vajde, Miljana i Gebharta u njegovoj loži u Madridu video Pepea Imaza. Da, čuvenog gurua, toliko omraženog od većine Novakovih navijača. I to mislimo na one internacionalne, ne samo Srbe. Novače, nađi (pravog) trenera što pre!

