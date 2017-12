Novak igra na Novom Zelandu?

Direktor ASB klasika (7-13. januar) otkrio da pregovara sa našim asom

Povreda lakta koja već praktično dve godine muči Novaka Đokovića ipak ga, čini se neće sprečiti da u januaru otvori novu sezonu. Nakon što je zbog bolova odlučio u poslednjem trenutku da odustane od egzibicionog turnira u Abu Dabiju, a potom i od odbrane titule na ATP 250 takmičenju u prestionici Katara, Dohi, Srbin će, po svemu sudeći otvoriti Novu 2018. u njenoj drugoj sedmici.

Kako tvrdi direktor ASB klasika Karl Badž, on je pozvao Novakov štab sa predlogom da naš as doleti do Novog Zelanda i da igra na 44. izdanju ovog turnira ATP 250 kategorije koji se održava od 7. do 13. januara:

"Imali smo inicijalni kontakt i dobio sam veoma zadovoljavajući odgovor. Nisam dobio "ne", već nastavljamo pregovore. Mogu reći da smo sada u sjajnoj poziciji, pošt onam igraju odlični teniseri, a Novak bi bio kao šlag na torti. Svi znamo da ima probleme sa laktom, pa ćemo u narednim danima videti šta će biti", nada se Badž koji je već najavio da će tražiti finansijsku pomoć od grada ne bi li privukao Beograđanina.

Titulu na ASB klasiku brani Amerikanac Džek Sok, nama poznat po tome što je u finalu ovogodišnjeg pariskog mastersa savladao našeg Filipa Krajinovića. A pored njega u Ouklendu će se naći i Huan Martin del Potro, Sem Kveri, Džon Izner, Roberto Bautista Agut, David Ferer...

Turnir u novozelandskoj prestonici igra se na otvorenom na tvrdoj podlozi za nagradni fond od 501.345 $.

