NOVAK - jači od bola i 22. igrača sveta

Srpski as se plasirao u osminu finala Australijan opena pošto je u tri seta bio bolji od Ramosa-Vinjolasa iako su ga mučila leđa i oprema. Za četvrfinale protiv Čanga

Šestostruki osvajač prvog grend slema sezone pokazao je svetu i Albertu Ramosu Vinjolasu da i dalje igra vrhunski tenis iako je pauzirao šest meseci zbog povrede lakta. I pored toga Srbin je slavio u tri seta, rezultataom 6:2, 6:3 i 6:3.

Meč na Margaret Kort areni obeležila je dominacija našeg tenisera, ali i problemi koje je imao i sa donjim delom leđa i levim kukom, kao i sa opremom, tako da je promeni i patike i majicu, a i tražio je medicinski tajm-aut. Iako je zbog tih neprilika bio vidno nervozan to se nije odslikalo na njegovu igru. A ona je bila zaista neverovatna i deluje da je naš as još bolji nego što je bio pre godinu i po dana. Ako je to uopšte moguće.

"Meč je trajao dva i po sata, tako da je bio mnogo teži nego što rezultat sugeriše. Albert je igrač koji vas tera da zaradite svaki poen. Ja idem meč po meč. Odavde nosim velike uspomene, ali moram biti skroman sa očekivanjima pošto sam se vratio nakon duže pauze, ali sam veom zadovoljan kako igram. Moj naredni protivnik je Čung koji je veoma kvalitetan igrač, raduje me dan odmora i rekuperacija", rekao je Đoković nakon meča pošto je 11. put u karijeri ušao u osminu finala AO.

Španski teniser, inače 22. na svetu je bio veći deo meča tek nemi posmatrač majstorija Beograđanina koji se trudio da se susret što pre završi, pre svega zbog već pomenutih problema sa povredama. Nav svu sreću, bar ga lakat desne ruke nije "zezao".

Sledeći protivnik našem asu, koji je nakon godinu dana pauze ponovo ušao u drugu sedmicu Australijan opena je Hjeon Čung. Mladi 21-godišnji Koreanac ne krije da mu je upravo Đoković idol čiji je igru bukvaklno prekopirao. On je pomalo neočekivano savladao favorizovanog Aleksandera Zvereva sa 5:7, 7:6(3), 2:6, 6:3, 6:0. Taj meče će se igrati u ponedeljak.

