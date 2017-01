Novak kažnjen 2.500 dolara

Kao što je i sam nagovestio na konferenciji za medije nakon što je odbranio titulu u Dohi savladavši prvog igrača sveta Endija Marija, Novak Đoković je kažnjen od strane ATP-a. Naravno, razlog za to je neprilično ponašanje za jednog šampiona, tačnije besno udaranje loptice o pod koja je potom završila u gledalištu zamalo promašivši jednu navijačicu.

Why Djokovic got the warning: did the ball hit the lady? pic.twitter.com/TNZdMTCEzH