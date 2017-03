Novak oborio Edmunda, neka se spremi Del Potro!

Srbin savladao Britanca (6:4, 7:6) posle gotovo dva sata borbe u drugom kolu Indijan Velsa

Veličina slova A A A

Prva prepreka u Indijan Velsu u vidu Kajla Edmunda uspešno je eliminisana. Istina, daleko je Novak Đoković od idealne forme, još uvek igra sa oscilacijama, ali pobedi se u zube ne gleda.

Srbin je savladao u drugom kolu Britanca sa 2:0 (6:4, 7:6).

Nije drugi teniser sveta lako došao do pobede, ali je u trenucima odluke razlika u klasi bila vidljiva. Već u prvom gemu Nole je stigao do brejka, oduzeo je servis rivalu i tu stečenu prednost održavao do kraja startnog seta.

Mučio se Novak u drugom, Britanac je poveo sa 3:0, ali je Srbin uspeo da se vrati i reši pitanje pobednika za nešto manje od dva sata igre. Edmund je vodio sa čak 5:2, ali ga je Novak stigao i porazio u taj-brejku.

Naredni rival Novaka Đokovića u drugom kolu biće stari zananac Argentinac Huan Martin del Potro kojeg je savladao u Akapulku pre nekoliko dana sa 2:1.

„Jedno je sigurno, moram da dam sve od sebe. Moram da igram najbolje kako bih pobedio ovog momka. Njegov ranking je nešto niži, ali on je jedan od najboljih na svetu u prošloj sezoni. Osvojio je Dejvis kup, srebro na Olimpijskim igrama, pobedio mene i Vavrinku na Vimbldonu“, rekao je Đoković.

(FOTO: Action Images)