Novak Đoković - vreme promena i prestrojavanja

Rastanak odstručnog štaba, promena sponzora za opremu, drugo dete, odbrana druge ATP pozicije... pred Novako Đokovićem je zaista turbulentan period

Novak Đoković je sa 29 godina živa legenda svetskog sporta. O tome više nije ni potrebno pričati. Živi spomenik modernom tenisu ušao je u lični, ali pre svega pofesionalni deo života kada su promene i prestrojavanja apsolutno potrebne.

Nisu u pitanju samo slabi rezultati za njegov rang. Igra, ona mešavina šahovske mudrosti i spartanskog atleticizma koji je izgradio tokom karijere i dalje je tu, ali je splet okolnosti, slaba posvećenost treninzima, ali i povrede lakta i ramena učinile svoje. I tu na red dolazičišćenje, promene, to jest prvo rastanak sa Borisom Bekerom, pa onda i celim timom koji je bio iza njega u minuloj decenije neverovatnog uspeha.

Priča da će mu štab od skora voditi Andre Agasi, što je MOZZART SPORT istakao kao realnu mogućnost, je niti proverena niti na bilo koji način potvrđena informacija. Verujemo da bilo koga odabere Novak neće pogrešiti, ali ova situacija jasno govori da je naš as spreman za veliku promenu.

Pored toga što čeka drugo dete, on pokušava da zapali staru vatra koja je nakon osvajanja Rolan Garosa prošle godine utihnula. Jer pred njim je period kada bi mogao konačno da krene uzbrdo.

"Imao sam sreće da se od početka karijere krećem na gore, a poslednjih nekoliko meseci to nije tako. Počeo sam da se pitam zašto se to dešava i tako sam se odlučio na promene", objasnio je 29-godišnji Beograđanin.

Pored stručnog štaba Novaku predstoji odabir i novog glavnog sponzora za opremu pošto ovog proleća ističe ugovor sa Junikloom. Kako stvari sada stoje. Japanci nisu spremni više da daju veliki novac našem asu, već će se osloniti na nacionalnog heroja, Keija Nišikorija. Takvu vest sa nestrpljenjem čeka pre svega Lakost koji želi "krupnu ribu" u svom potrfoliju. A Nole je kao stvoren za tu robnu marku, koja trenutno sponzoriše ne toliko atraktivna imena, kao što su Roberto Bautisa Agut i Benoa Pare.

Pored toga, Novaku preti dalji pad na rang-listi ako nastavi da gubi. Šta više, ako potpuno zariba, a Sten Vavrinka odigra kako valja, lako se može dogoditi da njih dvojica zamene mesta i to pre Rolan Garosa mesto. Istina, i Rodžeru Federeru, koji je odabrao da propusti celu sezonu na šljaci, osim Rolan Garosa (mada je i to pod znakom pitanja) može da se dogodi da sklizne sa četvrte na petu poziciju, to jest da Rafa Nadal odradi rokadu sa starim rivalom. Ali to njima zapravo i nije više toliko važno. Obojica su proveli mnogo vremena na samom vrhu i sada su im cilj pre svih grend slemovi. Jer tu je najveća lova, sponzori ih vole, najviše navijača prati najveće teniske turnire, tu se rađaju legende i ruše dečački snovi. Dakle, savršena pozornica za klesanje imena u spisak legendi belog sporta.

Đoković je na masters u Madridu, gde bi trebalo da zaigra već sutra došao "poluparznog prtljaga", to jest sa znatno smanjenom pratnjom koju mu u španskoj prestonici čine brat Marko i fizioterapeut Lukas Beneto.

Promene je dobrodošla, u to niko ne sumnja, a sada sledi prestrojavanje.

(foto: Starsportphoto)