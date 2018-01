Novak: Ovo više nije sport, ovo je industrija...

Meč protiv Monfisa na kojem su se oba asa mnogo namučila zbog paklene vrućine opet je skrenuo pažnju na sumanutu politiku Australijan opena

Novak Đoković je doživeo još jedan pakao na terenu, ali ne od strane protivnika, već od vremenskih prilika.

U Australiji je trenutno leto, i to natprosečno vrelo, tako da živa na termometru svakodnevno dostiže 40 stepeni Celzijusa. Po celom kontinentu priroda bukti, šume gore i ljudi i životinje gube glave zbog vatre, gušenja ili pak žeđi. To ipak nije dovoljno upozorenje organizatorima Australijan opena koji nastavljaju ovu ludu politiku, te je Srbin nakon što je savladao Gaela Monfisa u drugom kolu, rekao nekoliko reči o ovoj temi.

"Uslovi su bili brutalni, imali smo i Gael i ja velikih problema. Ovo je postalo više industrija nego sport. Ponekad mi, kao danas to smeta, ali naravno da sam veoma zahvalan za finansijsku kompenzaciju. Sa druge starne, nama je najvažnije zdravlje i šta će biti sa nama kada završimo karijeru. Ima mnogo mojih kolega koje sada ne mogu ni da hodaju, potrče (npr. Anre Agasi, prim. ur.). Muče se na razne načine i fizički i psihički. Ljudi moraju shvatiti kroz šta teniseri prolaze, a nema indikacija da će se nešto promeniti u skorije vreme, ni što se tiče skraćenja kalendara niti uslova igranja. Samo se dodaju turniri, oficijelni i neoficijelni mečevi, turniri... I stalno smo u žurbi, stalno jurimo, a to mi se ne sviđa. Naravno da sam zahvalan za sve što mi je ovaj sport doneo, ali je ponekad jednostavno previše."

Novakove reči je potrvdio i njegov današnji protivnik:

"Momci, čuvajte se, čuo sam da će temperatura rasti... Jasno je da će ovde titulu podići fizički najspremniji, što je u suštini fer. Kažem vam, umirao sam na terenu 40 minuta, rizikovao sam zdravlje, ali nikada ne bi odustao."

Koliko je Novak popravio zdravlje i fizičku izdržljivost, pre svega ishranom koju mnogi naši sunarodnici ne mogu da prihvate, pokazuje i to da je danas ostao do kraja i pobedio. Ali i to da je Monfis imao većih problema sa neumoljivim suncem, a na početku karijere naš as je često morao baš zbog vrućine da predaje već dobijene mečeve. Sada je barem sitiuacija bolja po njega, a dokle će atlete moći da trpe ovakve napore, ostaje na njima. Ljudi koji upravljaju belim sportom očigledno se ne brinu previše jer bez griže savesti šalju ove momke i devojke na teren uz veliku šansu da neko ozbiljno nastrada, moguće i umre. Možda je upravo takva žrtva, nažalost potrebna ne bi li se nešto promenilo.

