Nove MOZZART kvote: Barsa osvaja Ligu šampiona - 55,00! PSŽ preko noći postao pet puta jači

Ubedljiva pobeda nad Barselonom, zadovoljavajuća igra i približavanje bukvalno na milimetar do plasmana u narednu fazui takmičenja, uticali su na drastične promene kvota kad je reč o šansama fudbalera Pari Sen Žermena da osvoje Ligu šampiona.

Mada to nikad nisu uradili - čak ni do polufinala stigli - jasno je da posle impresivnog izdanja protiv Katalonaca (4:0) njihove šanse rastu. Konkretno, do juče je Kladionica MOZZART na jedan uložen dinar usled eventualno konačnog trijumfa Parižana davala 35, a od danas pet puta manje. Odnosno, kvota da će tim Unaja Emerija 7. juna u Kardifu osvojiti Ligu šampiona sad je 7,00. I dalje primamljivo.

Najveća promena posle prvih susreta osmine finala Lige šampiona zabeležena je u slučaju Barselone. Do sinoć su Katalonci bili prvi favoriti za titulu prvaka Evrope, sa kvotom 4,35, međutim, blažama u Parizu ostavlja im male šanse da se izvuku, pa je u skladu s tim i kvota da će ponoviti uspeh iz 2015. kad su poslednji put slavili u Berlinu drugačija. Ko i dalje veruje u ekipu Luisa Enrikea može dobro da se opari, jer naša kladionica daje kvotu 55,00 za konačan trijumf Barse.

Korekcije kvota uočljive su i na primeru Borusije iz Dortmunda (pre poraza u Lisabonu kvota 14,00 da osvaja Ligu šampiona, sad 15,00), kao i Benfike, kojoj su skočile šanse zbog pobede 1:0 pred svojim navijačima, pa umesto 150,00, koliko je bila juče, sad je kvota ravno 100,00.

Činjenica da je Barselona ubedljivo izgubila i da postoje realne šanse da završi takmičenje u ovoj rundi autiomatski je dovela do promena kvota njenih najvećih konkurenata za pehar. Tako je sad Bajern (večeras dočekuje Arsenal) prvi favorit za osvajanje Lige šampiona sa kvotom 4,50 (bila 5,50), dok je odmah iza Real Madrid sa kvotom 5,00 (a bila 5,50).

MOZZART KVOTE ZA OSVAJANJE LIGE ŠAMPIONA:

8534: Bajern Minhen - 4,50

8535: Real Madrid - 5,00

8542: Pari Sen Žermen - 7,00

8536: Atletiko Madrid - 12,00

8537: Juventus - 13,00

8539: Mančester Siti - 14,00

8538: Borusija Dortmund - 15,00

8540: Arsenal - 27,00

8541: Sevilja - 30,00

8543: Monako - 45,00

8544: Napoli - 50,00

8533: Barselona - 55,00

8545: Lester Siti - 70,00

8548: Benfika - 100,00

8546: Porto - 125,00

8547: Bajer Leverkuzen - 150,00

