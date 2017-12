Novi maler za Partizan u Kijevu - Miletić ne igra na prolećnoj premijeri

Levi bek crno-belih zaradio žuti karton koji automaski povlači suspenziju

Nova loša vest za Partizan! Posle Evertona koji je bespotrebno zaradio žuti karton u prvom poluvremenu duela sa Dinamom u Kijevu i propustiće prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope, ista sudbina zadesila je levog beka crno-belih Nemanju Miletića.

Doduše, on je ovim faulom sprečio verovatno stopostotnu šansu za domaće i to na ivici kaznenog prostora. To mu je bio treći žuti karton i ni njega neće biti u prvom evropskom prolećnom meču.

Kao i za Evertona i u njegovom slučaju važi opcija po kojoj na zimu može da napusti klub ukoliko stigne adekvatna ponuda, tako da može da se desi da oni svakako ne budu u Partizanu na proleće.

(FOTO: Starsport)