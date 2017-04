Novi Đoković - muku mučim i smeškam se - u četvrtfinalu! (VIDEO)

Lud, skroz lud meč u Monte Karlu

Ni manje tempa (ako izuzmemo finiš trećeg seta), ni više uzbuđenja u nekom Novakovom meču poslednjih meseci! Đoković je obezbedio plasman u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu, ali ga je Španac Pablo karenjo Busta dobrano namučio, i to u tri seta - 6:2, 4:6, 6:4 .

Srpski as će sutra u borbi za polufinale igrati protiv Davida Gofana. Belgijanac je 11. na svetu, međutim, protiv Đokovića ne ume o čemu svedoči njegov dosadašnji učinak u duelima sa drugim reketom sveta - 0:5.

Prvi set uopšte nije nagoveštavao da bi Karenjo Busta na bilo koji način mogao da ugrozi siguran trijumf našeg tenisera. Pri rezultatu 3:2 u svoju korist Novak je napravio prvi brejk na meču i praktično završio prvi deo igre. Pošto je svoj servis maksimalno iskoristio (5:2) još jednom je brejknuo rivala za konačnih 6:2.

A onda je krenulo pravo ludilo u drugom setu. Pošto je i treći put oduzeo servis Špancu i poveo sa 2:0, Đoković kao da je rešio da malo "predahne" usred meča. Karenjo Busta je osetio - a to se kod Novaka videlo prilikom svakog koraka koji je pravio na terenu, pa i odlazeći na pauze i vraćajući se sa njih - da Srbin igra pod ručnom i nagazio je papučicu do daske. Uspelo mu je ono što je poslednjih godina malo kome protiv Đokovića - vezao je pet gemova, napravio čak tri uzastopna brejka i stigao nadomak izjednačenja - 5:2.

To što se trgao u finišu drugog seta Novaku nije pomoglo da se vrati. Jedan brejk je vratio, pa osvojio poen na svoj servis i to je bilo to. Busta je slavio sa 6:4 i poravna na 1:1 u setovima.

Da je mnogo toga promenio i u svojoj igri i u stilu života Novak Đoković pokazao je i danas. Nije mu išlo, bio je u kontra ritmu tokom čitavog meča, ali opet, nije se nervirao kao što je to radio nekada. Smešak je gotovo konstantno bio prisutan. Čak se može reći da se dobro zabavljao na terenu i dok je pogađao i dok je promašivao.

Da li to ima veze sa izgubljenom gladi za pobedama? Da li je u tome ključ svega što se dešava sa Novakom poslednjih meseci?

Kako bilo. U trećem setu Đoković je igrao svoj najbolji tenis danas i konačno uspeo da slomi Pabla Karenja Bustu. Španac je odolevao do šestog gema, izvlačio se na volšebne načine, a onda je morao da "servis preda" svetskom broju dva - 4:2 za Novaka. Mislili ste da je to kraj? E pa nije. Busta komplikuje situaciju! Odmah uzvraća brejk! Srbin je srećom shvatio da ovde više ništa nije smešno, smogao je nekako snage, izvukao poslednje vredne atome iz sebe i rešio meč u svoju korist - . Na 4:4 spasao je dve brejk lopte, posle čega Busta više nije mogao da se podigne.

Ukoliko uspešno prebrodi sutrašnje četvrtfinale Novaka Đokovića u borbi za finale najverovatnije čeka Rafael Nadal, višestruki šampion mastersa u Monte Karlu.

(foto: Action Images)