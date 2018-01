Novi život Arde Turana: Rodbinske veze sa Erdoganom i duplo manja plata

Istanbul Bašakšehir obelodanio detalje transfera

Barselona se još ne oglašava, ali u turskom fudbalu odavno su transferi više nego transparentna stvar. Pa i Istanbul Bašakšehir, iako na to nije obavezan za razliku od Galatasaraja, Bešiktaša ili Fenerbahčea, ne krije detalje ugovora sa Ardom Turanom. Predsednik Goksel Gumušdak, inače muž bratanice Emine Erdogan, supruge turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, bio je vrlo jasan na Turanovoj promociji za javnost.

Istanbul Bašakšehir će za preostalih šest mesci u ovoj sezoni Turanu isplatiti oko 2.000.000 evra, a u naredne dve će mu plata iznositi 4.000.000 godišnje što je oko duplo manje od onoga što je zarađivao u Barselone. Istina, Barsa nije potvrdila da li će nastaviti da plaća makar manji deo Turanove plate, ali kako se to ne pominje po katalonskim medijima, a i kako je Bašakšehir dobio Ardu na dvoipogodišnju pozajmicu bez obeštećenja, pretpostavlja se da ga je Blaugrana pustila baš kako bi se ratosiljala njegove ogromne plate.

Barsa je takođe zadržala pravo da do 2020. godine proda Ardu, ali na takav rasplet bi i on morao da pruži saglasnost, a do sada je odbijao sve ponude i insistirao samo na dolasku u Bašakšehir. Međutim, bude li pristao, 25 odsto od tog transfera išlo bi Bašakšehiru, pod uslovom da se on dogodi u prvoj Ardinoj godini u Turskoj. Ako bi se transfer obistinio u drugoj godini ugovora Bašakšehiru bi išlo 20 odsto.

Za kraj, ako Istanbul Bašakšehir ove sezone osvoji titulu šampiona u Turskoj moraće da Barseloni isplati bonus od 300.000 evra.

Naravno, premije bi išle i na Turanov račun. One ne ulaze u platu.

Ali da ne bude zabune, Bašakšehir je, kad su transferi u pitanju, ove sezone još u plusu od oko 10.000.000 evra. Skupo je Romi prodao mladog Čengiza Undera (13.400.000 evra), a bez obeštećenja dovodio igrače kakvi su Gokhan Inler, Gael Kliši, Orelijen Šeđu...

