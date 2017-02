Novica kapitenski: Neću nikog da hvalim! Može to mnogo bolje, ali mi je drago zbog momaka

"Neću da hvalim Tanaskovića, kao ni nikog drugog. Ovo jeste utakmica koja njemu sigurno mnogo znači", kaže Veličković

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Niša)

Partizan je overio kartu za polufinale i to uz veliku ulogu igrača koji su u dosadašnjem delu sezone imali manju minutažu. Kapiten Parnog valjka Novica Veličković bio je zadovoljan činjenicom da je utakmica imala upravo ovakav tok - te da su šansu iskoristili svi oni koji su dobili više vremena na parketu.

"U planu je bilo da mi na početku poguramo kako bi kasnije priliku dobili igrači koji manje igraju i da energija koja treba da se utroši, da se utroši s njihove strane. Na kraju je sve dobro ispalo", ističe kapiten crno-belih.

Partizan u subotu očekuje repriza prošlogodišnjeg finala bitke za Žućkovu levicu i duel s Mega Leksom (21.00, TV Arenasport).

"Nisam igrao prošle godine, ali znam da s njima nema lake utakmice. Oni su se jako podigli u odnosu na prošlu godinu. Očigledno im prija to što više nemaju evropskih utakmica, što imaju više vremena za odmor i pripremu. Oni su mladi i talentovani. Čeka nas jako teška utakmica i moramo da se iskidamo kako bismo ušli u finale".

Navijače i novinare prisutne u niškom Čairu iznenadila je vest da zbog stomačnog virusa utakmici neće prisustvovati trener Aleksandar Džikić i plejmejker Vil Hečer.

"Iskren da budem, za Hečera sam čuo jutros, a za Džikića u autobusu... Sve je to iz preventive, ali očigledno je da je neki virus u pitanju. To su neke stvari koje ne možeš da očekuješ, ni predvidiš".

Uprkos tome što je talentovani Nikola Tanasković odigrao odličnu utakmicu i ubeležio dabl-dabl, Veličković nije želeo nikog da hvali.

"Neću da ga hvalim, kao ni nikog drugog. Ovo jeste utakmica koja njemu sigurno mnogo znači. Ja, iskreno, ne volim mnogo da ih hvalim, on ima 19 godina, jasno je da nije za džabe u Partizanu. Ali, to može mnogo, mnogo bolje, jače i čvršće, zna to i Nikola. Drago mi je da je odigrao kako treba i da su svi iskoristili svoje minute", zaključio je Veličković.

