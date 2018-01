Obamejan i Arsenal - ugovor na tri i po godine, sa opcijom produžetka na još jednu! A Borusija ozbiljno zateže

Dortmund traži 60.000.000 evra i želi da zadrži igrača do leta. To se Tobdžijama ne sviđa. Gabonac neće biti u postavi Milionera za meč protiv Herte

Novinar Đanluka Di Marcio je ove zime već imao najveću ekskluzivu najavivši da se Mančester Junajted ubacio i preoteo Aleksisa Sančeza Mančester Sitiju. Sada ovaj isti novinar specijalizovan za transfere piše da su se Pjer Emerik Obamejan i Arsenal dogovorili. To se donekle i "znalo", ali sada Di Marcio ide dalje i donosi detalje tog dogovora.

U pitanju bi trebalo da bude ugovor na tri i po godine, sa opcijom produžetka na još jednu godinu. Takođe, plata bi trebalo da bude 10.000.000 evra godišnje!

Takođe, saznali smo sada i da bi Borusija želela da dobije 60.000.000 evra i uz to da zadrži igrača do leta pa da ga tek onda prosledi Tobdžijama.

To se ne dopada engleskom klubu, a ne sviđa se ni samom igraču koji bi želeo da ode što pre u redove Arsenala, piše Di Marcio. I to je glavni problem u celoj priči. Poslednje informacije kažu da Gabonac neće putovati na megdan Herti. I to nešto govori.

I dalje je aktuelna priča u kojoj bi Olivije Žiru mogao da bude deo operacije i da ode u Borusiju, a da Dortmund dobije i obeštećenje uz ovog igrača.

Problem može da bude i to što se sportski direktor Dortmunda Mihael Cork danas iznervirao posle javnog nastupa Arsena Vengera koji je govorio o Obamejanu.

Di Marcio piše i da je problem između Obamejana i Dortmunda bio pritajen već praktično godinama i da je ovo samo vrh ledenog brega što sada gledamo. Oba je želeo da ode još na leto 2016. godine, ali je sve odloženo za narednu godinu. Onda je Dortmund prodao Gundogana, Mhitarjana i Humelsa, pa zbog navijača nije smeo da proda i Gabonca.

Na leto 2017. Milan je došao sa 60.000.000 evra po Obamejana, ali je odgovor ponovo bio negativan. Dembele je otišao u Barsu, klub je opet ostao zakopčan do grla.

Sada je sve eksaliralo u januaru 2018, neki saigrači su javno kritikovali Obamejana (kao što je recimo Šmelcer). Nema više hemije između njega i saigrača, ako bude zaigrao protiv Herte to će biti zbog navijača i samo zbog njih. Prvobitno se pričalo da će igrati, a potom je SportBild objavio da neće igrati protiv Herte. Uzećemo to s rezervom.

On je glavom već u Arsenalu, ovaj klub ga želi, dogovor o dužini saradnje je postignut, prema ranijim informacijama postaće jedan od najplaćenijih igrača u timu.

Sada samo još Borusija da da blagoslov.

