Obamejan za 258.000.000 evra?! Sve je otišlo dođavola, država morala da reaguje

Dok je u evropskom fudbalu zimski prelazni rok daleko skromniji od letnjeg kada se uglavnom završavaju veliki transferi, u Kini je obrnuta situacija u ovom periodu. Januar je glavna pijaca za kineske klubove s obzirom da sezona počinje u ferbuaru. Najveći transferi kineskom fudbalu poput Oskara, Ramiresa, Tešeire, Vitsela, Martineza su završavani u januaru...

Zato se s nestrpljenjem očekivalo šta će Kinezi uraditi ove zime. Kada je pre dva dana lansirana vest da je najmoćniji kineski klub Guangdžou Evergrande krenuo po Pjer-Emerika Obamejana, odmah se moglo pretpostaviti da će u pitanju biti neki ogroman novac. Na kraju su kineski i evropski mediji provalili da je reč o ponudi teškoj 72.000.000 evra za obeštećenje i 20.000.000 evra po sezoni za ugovor na četiri godine. Potom je procurilo i da Guangdžou nije jedini, već da Obamejana želi i rival Peking Guan koji je spreman da plati oko 60.000.000 evra.

Danas je priču demantovao i Guangdžou Evergrande. Ipak, to se desilo posle prilično upozoravajućeg saopštenja koje je obajvio FS Kine. Što se može smatrati i zvaničnom porukom države kineskim biznismenima kojima je još ranije „preporučeno“ da ne bacaju ogromne sume novca na kupovine stranih fudbalera.

„FS Kine je zabrinut zbog vesti o ratu dva kluba na transfer tržištu i licitaciji koju vode. Ako se pokaže da je bilo kakav zakon prekršen, vrlo ozbiljno ćemo primeniti pravila i regulacije“, upozorili su rukovodeći kadrovi FS Kine, posle čega je bogati klub saopštenjem demantovao interesovanje za Gabonca iz Dortmunda.

Kineska vlada je prošlog leta donela zakon o porezu od 100 odsto na svaki transfer veći od 5.750.000 evra. Sredstva od poreza idu u fond za razvoj mladih, domaćih fudbalera. To u praksi znači da je država rešila da uzme skoro isto onoliko para koliko klub plati za neku lukuszni transfer.

Ali ni te mere nisu obeshrabrile bogate vlasnike klubova. Zato je Guangdžou spremio 72.000.000 evra za Borusiju i još 66.000.000 evra na ime poreza. Kada na to dodamo godišnju paltu od 20.000.000 evra za četiri sezone, ukupna suma iznosi 258.000.000 evra koliko bi dolazak Obamejana koštao kineski klub. Previše...

Toga su svesni i državni organi koji su upozorenjem preko fudbalskog saveza rekli šta misle o rasipanju para na inostrane zvezde koje taj uloženi novac ne opravdavaju s obzirom da domaći igrači i nacionalni tim ne pokazuju napredak otkako su počela velika ulaganja.

Ipak, prelazni rok u Kini traje do 28. februara i do tada je svašta moguće. Guangdžou Evergrande na čijoj klupi je Fabio Kanavaro, ima ogromne finansijske mogućnosti. Od stranaca su trenutno u ekipi Brazilci Muriki, Alan i Gular. malo je verovatno da će sva trojica ostati u klubu. Pored Obamejana, kao mete kineskog džina se pominju i Geret Bejl, Radža Najngolan, Mario Mandžukić... Podsetimo, limit u kineskom fudbalu je trojica stranaca, tako da Gungdžou može da dovede jednog, eventualno dvojicu vrhunskih stranaca. Obamejan je prva meta, a to će ih koštati preko 250.000.000 evra. Ništa, naspram onoga što bi moglo da ih košta ako naljute vrh Komunističke partije Kine, ogluše se o upozorenje i svesno prekrše neki zakon...

