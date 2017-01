Željko prihvatio izvinjenje: Neću da se spuštam na nivo prepucavanja Zvezda - Partizan

"Još jednom želim da se zahvalim ljudima iz Zvezde koji su došli da se izvine. Dejan je moj veliki prijatelj, Čović isto", rekao je najbolji trener u Evropi

Strasti se smiruju. Željko Obradović je burno reagovao posle utakmice sa Crvenom zvezdom u četvrtak, ali je ubrzo spustio loptu nakon izvinjenja ljudi sa Malog Kalemegdana i poručio da nema nameru da kompletnu situaciju spušta na relaciju Zvezda - Partizan, jer je kompletnoj zemlji dosta podela.

Crveno-beli su u četvrtak prvi put u ovom formatu Evrolige uzeli skalp moćnom Fenerbahčeu, a atmosfera na tribinama je u nekoliko navrata bila na granici usijanja.

"Sve što sam rekao u vezi sa navijačima i skandiranjem sa tribina, stojim iza toga da to nije normalno. Posebno me je pogodilo prozivanje upućeno reprezentativcu Srbije Bogdanu Bogdanoviću. Zaista je neko morao da reaguje iz Zvezde. Ipak, nakon meča, u svlačionicu je došao moj veliki prijatelj Dejan Radonjić, koji mi se izvinio i nemam šta da mu zamerim. Što se mene tiče, prioritet mu je bio vođenje utakmice i sve je u redu. Neša Ilić i Nebojša Čović su me zvali i izvinili se. Sa njima imam izuzetno dobar odnos i oni nisu imali nikakve veze sa pogrdnim skandiranjem. Krivo mi je što neko nije reagovao, kao što bih ja uradio da je bila obrnuta situacija", rekao je Obradović za Blic.

Čović: Razgovarao sam sa Obradovićem, ostajemo prijatelji

Najbolji trener Evrope poručuje da protivnik u svakom trenutku mora da bude ispoštovan.

"Ceo život se borim sa tim da se ne vređa protivnik i mislim da sam puno puta to pokazao. Čestitao sam Zvezdi na zasluženoj pobedi, bili su bolji u završnici. Opet ponavljam, rival se mora poštovati, a mislim da iz mojih usta nikada niste čuli ružnu reč o crveno-belima. Navijači su drugo, to je njihova uloga, tribine im služe da se prazne. Smatram da to mora da se reguliše, da se akteri meča ne vređaju. Da se to desilo u mojoj hali, ja bih reagovao. Još jednom želim da se zahvalim ljudima iz Zvezde koji su došli da se izvine. Dejan je moj veliki prijatelj, Čović isto. Zabolelo me je samo to što bar nekom gestikulacijom nisu signalizirali navijačima da prekinu sa nedoličnim ponašanjem, ništa više. Nije prijatan osećaj".

Najvažnije je da se strasti smire.

"Kada sam čuo skandiranje, osećao sam se jako loše. Loše je to što se naša zemlja deli, nisam želeo da tako nešto prouzrukujem, dosta nam je podela. To nikako ne valja! Ja odreagujem i kada navijači mog kluba vređaju protivnika i uvek ću to da radim. Imam mnogo prijatelja koji su zvezdaši, prijatelja i u FK i KK Crvena zvezda. Neću da se spuštam na nivo prepucavanja Zvezda - Partizan, to je bezveze. Nikada nisam dozvolio da se priča ružno o Zvezdi, iako sam partizanovac".

Mnogi tvrde da je skandiranja bilo samo na račun Bogdana Bogdanovića.

"Postoje razni ljudi, njihovo je pravo da kažu šta misle, tako ja smatram da mogu da iznesem svoje zapažanje. Ono što je sigurno je da ću uvek da probam da odbranim protivničkog igrača i sprečim vređanje protivnika. Stojim iza svega što sam rekao na konferenciji posle utakmice. Argumenti pojedinaca su "nisu vređali Željka nego Bogdana", a to je jednako strašno. Ako se on vređa, neću da ćutim i ostavljam to po strani. Ono je najmanje što sam mogao da uradim u svoju odbranu i odbranu igrača, pa neka tumači ko kako hoće", zaključio je Obradović.

(FOTO: Star Sport)