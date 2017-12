Očekujte potpuno drugačiji Keln - vodi ga čovek koji je 17 godina radio kao hemičar

„U Beograd idemo da prođemo u narednu rundu Lige Evope. To neće biti izložba prekrasnog fudbala, već utakmica puna strasti, želje i borbe“, poručuje Rutenbek

Smenom trenera do dobitne formule za pobedu na stadionu Rajko Mitić. Tom logikom su se očigledno vodili čelnici nemačkog kluba kada su odlučili da baš pred utakmicu sezone smene Petera Štegera i ekipu pred put u Beograd povere dosadašnjem treneru omladinaca Štefanu Rutenbeku.

A Rutenbek je sve samo nije klasičan fudbalski trener. U pitanju je čovek koji ima 45 godina i koji je 17 godina radio kao hemičar u hemijskoj kompaniji u Kenigsvinteru. Utakmica u Beogradu biće njegov najveći trenerski eksperiment u dosadašnjem toku karijere.

Može se očekivati potpuno drugačija igra Jarčeva od one koju smo imali priliku da gledamo ove i prethodne sezone. Ali i daleko motivisaniji i agresivniji tim, što su neke od odlika koje karakterišu Rutenbeka kao trenera. Za razliku od prilično mirnog i staloženog Štegera, u pitanju je strateg koji znatno glasnije saopštava svojim igračima šta želi od njih i na taj način pokušava da ih motiviše.

„To daje dodatni impuls i može biti ključno. Ekipa ima mnogo želje, može se reći da su gladni. Želimo da igramo agresivnije i ofaznivnije, a to je moguće samo ukoliko momci veruju ui ono što rade. Želim tim koji se zalaže. Ja sam dosta drugačija osoba nego Peter Šteger. Biće drugačiji pristup, različiti treninzi, imam drugačiju ideju kada je igra u pitanju“, rekao je Rutenbek.

Mladom stučnjaku će na utakmici u Beogradu pomagati dosadašnji saradnik Kevin Mekena, a tu će biti i ostala „posada“ koja će isterati jesenji deo sezone do kraja.

„Imam tim oko sebe tim koji me poznaje. Imamo naporan proces ispred sebe, sve mora ići brzo. Velike diskusije oko treninga ne pomažu mnogo, zbog toga sam povukao svoj tim sa sobom“, doao je Rutenbek.

Koliko je Kelnu bitna Liga Evrope? Mnogo! Zbog injekcije za dve trećine nepredviđenih troškova

Kao neko ko je vrlo impulisvan, novi strateg Kelna se raduje predstojećem izazovu na stadionu Rajko Mitić.

„Crvena zvezda - to je sjajna priča. To će biti vruća utakmica. Morate da budete srećni zbog toga. Zadatak će biti težak, ali protiv Šalkea smo videli tim koji ne odustaje. To ohrabruje. Biće teško, ali ne i nemoguće. U Beograd idemo da prođemo u narednu rundu Lige Evope. To neće biti izložba prekrasnog fudbala, već utakmica puna strasti, želje i borbe“, poručuje Rutenbek.

Ostaje da se vidi koje će promene izvršiti trener Kelna, ali je jasno da bi izmena mogla pre svega da se odnosi na sistem igre, s obzirom da je izbor igrača prilično sužen zbog brojnih povreda, pa je Rutenbek sa sobom u prvi tim poveo i nekoliko omladinaca.

