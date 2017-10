OCENE: Bane lavlje srce i Aleksandar Veliki!

Ipak, utisak je da ne znamo da napadnemo i moraćemo to da ispravimo do Mundijala

VLADIMIR STOJKOVIĆ - 6,5: Srećom nije imao toliko posla kao u Beču. Dve intervencije u prvom poluvremenu, ona iz 17. minuta kada je odbranio udarac Valerijanu Gviliji bila je prilično zahtevna. Imao par nesrećnih ispucavanja, ali Stojković nikada nije bio sporan.

BRANISLAV IVANOVIĆ - 7,5: Pozadi solidan, mada je pretrčan kod velike šanse Gruzina u76. minutu. Kad je video da ofanzivne linije ne mogu same, u drugom poluvremenu pomogao je i napred. Dva puta je tukao glavom, jednom se ubacio kao da je on desni bek, a ne Antonio Rukavina, a vrhunac njegove predstave u 74. minutu kada je u sprintu preleteo ceo teren i pokrenuo akciju koja je krunisana golom. Znamo da ima navijača koji smatraju da je već zreo za penziju, ali da nije bilo kapitenovog lavljeg srca Srbije bi zavisila od Irske, a ne od sebe. Koliko mu je stalo da igramo u Rusiji sprintu najbolje se videlo kada je, dok su svi slavili gol, on nepomično ležao na travi.

NIKOLA MAKSIMOVIĆ - 6: Nekoliko puta je "klizao", u 37. minutu previše lako ispao, pa ga je Nemanja Matić spasavao. Ipak, odbrana Srbije delovala je mnogo sigurnije nego u Beču, mada ni Gruzija nije kvalitet Austrije. Ako ne bude imao minute u Napoliju bićemo u problemu za Svetsko prvenstvo. Oseća se da ne igra.

DUŠKO TOŠIĆ - 6,5: Nije nam jasno zašto on nije igrao u Beču umesto Stefana Mitrovića. S tim da to ne znači da je odigrao savršen meč. I on je odleteo u prazno u tom 37. minutu. Ipak, solidna predstava Duška Tošića. Posebno zato što se u ovim kvalifikacijama nije naigrao, pa nije ni mogao da se detaljno upozna sa saigračima iz poslednje linije.

ANTONIO RUKAVINA - 6: U sistemu sa trojicom štopera i dvojicom ofanzivnih bekova od njih se očekuju da koriste višak na strani. Rukavina je jedini dobar centaršut imao u 60. minutu što dovoljno govori. Doduše, bio je mnogo bolji u defanzivi u odnosu na utakmici u Beču mada to i nije bilo toliko teško.

NEMANJA MATIĆ 6,5 - Ovaj put nije postigao gol, ali je bio angažovanji nego u Beču. Imao je i nekoliko nesigurnih reakcija, ali je gurao loptu napred. Utisak je da u igri Srbije previše zavisi od njega, da je prevelik teret na Matićevim plećima. Da bude osigurač ispred poslednje linije, da započinje sve akcije. Kada Nemanja nije dan - Srbija ne igra. Trošio sem ba kraju izgledao prilično isrcpljen.

NEMANJA GUDELJ 6,5 - Uneo je agresivnost u vezni red, pozadi obavljao solidan posao, nekoliko puta i iznosio loptu napred. Ni njemu ni Matiću često se saigrači nisu nudili. Pokazao da se na njega može da se računa. Odličan je bio protiv Velsa, danas ne baš toliko dobar, ali je položio.

ALEKSANDAR KOLAROV - 6: Taman kad se navikao na Filipa Kostića morao je da se privikava na Adema Ljajića. Iz prvog puta nije uspelo. Po toj levoj strani nismo mnogo toga uradili, mada nije ni samo do Kolarova, jer su centaršuteve u gomili gruzijskih defanzivaca uglavnom čekali jedan ili dvojica srpskih reprezentativaca. Međutim, Kolarov mora mnogo bolje. Bogata biografija tako nalaže.

ADEM LJAJIĆ (do 61. minuta) - 6: Stvorio Dušanu Tadiću prvu šansu Srbije na utakmici. Početkom drugog poluvremena razmenio još nekoliko dobrih pasova sa srpskom desetkom. Bilo je uočljivo da on i Kolarov nisu dovoljno igrali zajedno. Očekivalo se više "magije" od Ljajića.

DUŠAN TADIĆ (do 89. minuta) - 6,5: Nije ovo bila njegova najbolja utakmica, mada je imao nekoliko dobrih kombinacija pre svega sa Ademom Ljajićem. Problem je što već svi znaju da je Tadić naš ubedljivo najopasniji igrač, pa ga uvek "dupliraju". Večeras nije imao pravu podršku bekova, da se ubacuju i traže njegove pasove.

ALEKSANDAR MITROVIĆ (do 77. minuta) - 7: Za prvo poluvreme nije zaslužio komplimente, ali je u drugom odigrao. Prvu šansu je imao tek u 54. minutu, potom je probao i u 60, ali je svoje obavio u 74. jada je ispratio Ivanovićev galop i kao na tacni servirao Aleksandru Prijoviću.

SELEKTOR SLAVOLJUB MUSLIN - 6: Za celokupan utisak u kvalifikacijama sigurno zaslužuje mnogo višu ocenu, ali ove dve poslednje utakmicu pozivaju na temeljnu analizu. Jeste napravio veliku stvar za srpski fudbal, ali hajde da idemo u Rusiju da bar probamo nešto da uradimo. Da bismo uopšte smeli da gajimo tu nadu moraćemo mnogo toga da popravimo. Objektivno, ne znamo da napadnemo. A ni pozadi nismo baš čvrsti. Videće se to protiv najjačih selekcija kakve će igrati na Mundijalu.

IZMENE

ALEKSANDAR PRIJOVIĆ (od 61. minuta) - 8: Meč viner! I novi miljenik navijača Srbije. Nije mu prvi put da impresionira. Nije to samo zbog gola. Nudio se, dobijao duele, odlagao lopte. Prijovićev stas je i te kako koristan, ali njegovo umeće još više. Nisu to samo mišići, ima osećaj za prostor, za loptu... Igrač utakmice!

LUKA MILIVOJEVIĆ (od 77. minuta) - Premalo vremena na terenu za konkretan učinak.

FILIP KOSTIĆ (od 89. minuta) - Premalo vremena na terenu za konkretan učinak.