OCENE - CRVENA ZVEZDA: Frimpong je to što se čekalo! Dokle više Džone?

Petković pokvario utisak kod gola Đurđevića, nepouzdani Kanga

FILIP MANOJLOVIĆ 6,5 - Sve što je do njega uradio je. Pokupio je lopte koje su išle u gol... Gubio samopouzdanje prilikom pojedinih Partizanovih prekida, što je demonstrirao tokom ne tako sigurnih istrčavanja. Ostaće večito pitanje i dilema - da li mogao da bude hrabriji i napusti gol liniju kod izjednačujućeg gola Partizana.

MARKO PETKOVIĆ 6 - Ocena bi bila značajno veća da mu Uroš Đurđević u 87. minutu nije pobegao i postavio konačan rezultat. Da nije bilo elementa nervoze u njegovom ponašanju vrlo verovatno bi ovo bila jedna od najboljih partija iskusnog desnog beka od kada je na Marakani. Nije se libio da gazi napred, da zgazi Leonarda kao na hipodrumu i na taj način demonstrira autoritet. Previše agresivan imao je mnogo veći uticaj na igru Crvene zvezde u prvom poluvremenu.

ABRAHAM FRIMPONG 7 - Igrao se vatrom u debitantskom derbiju. Da parafraziramo čuvenu sentencu jednog italijanskog novinara - imao je pokrete balerine i anticipaciju najboljih svetskih štopera. Pokupio je “milion” lopti ispred nosa Đurđeviću, ostavljao ga da se peče u ofsajd zamkama, nije mnogo pametovao sa loptom… Da nije morao da čuva Tavambu u finišu, ko zna da li bi Đurđević onako poleteo kroz vazduh i zakucao loptu u mrežu. Možda je Abraham Frimpong ono što je Crvena zvezda godinama tražila. Možda je on ta štoperska gazela laganog trka.

ALEKSANDAR LUKOVIĆ 6 - Igrao je Marko Nikolić na kartu njegovih godina. Kapiten Crvene zvezde je bio najopterećniji igrač domaćina. Stalno ga je jurio Đurđević, uvaljivao mu zadnjicu, pokušava da mu iznudi grešku. Blago nesiguran na početku, bolji kako je vreme odmicalo. Ali ispostaviće se da je strateg Partizana imao ispravan rezon... Ali, na kraju je je zaspao u srcu peterca. I to posle "balon" centaršuta.

DUŠAN ANĐELKOVIĆ 6 - Za prelaznu ocenu, ali ništa više od toga... Kada je krenuo u retke ofanzivne atake nije bio pravovremeno ispraćen od strane Ruiza i Gelora Kange... Imao je par startova na ivici crvenog kartona. Požrtvovan i fokusiran da zatvori levu stranu...

DAMJAN LE TALEK 5,5 - Nije to onaj isti igrač koji je pre 13 meseci zadužio dres Crvene zvezde. Tamo gde je domaćin trebalo da ostvari prednost nije tu uradio zahvaljujući problematičnom učinku Francuza. Ponekad deluje i nadmeno, kao da na osećaj i šmek može sve da stigne. A ne može. Svaka ničija lopta završavala je u Partizanovom posedu, posebno u završnoj fazi meča. Jedan od direktnih krivaca je bio Damjan Le Talek. Za tako prekaljenog legionara skromno, da skromnije ne može da bude.

MIČEL DONALD 6,5 - Najbolji deo Zvezdinog trozubca u manevru... Nije mu bilo lako, pošto su ga Jevtović i Kosović u sadejstvu sa Le Talekom (čitaj ocenu gore) ograničili na strogu defanzivu... Na svaku grešku imao je dva dobra poteza i tu u kritičnim zonama. Minus ide na račun toga što je u finišu kada se igra Zvezda raspadala morao autoritativnije da reaguje.

SRĐAN PLAVŠIĆ 6 - Možda je on na ovom meču potvrdio da svakim danom u svakom pogledu sve više napreduje i postaje kompletniji igrač. Preuzimao odgovornost, na agresiju odgovarao još većom agresijom, izginuo... Samo što u ovako pozicionim utakmicama to ne oblikuje njegov konačan učinak. Da je imao bar još jednu konkretnu loptu ili konkretan dribling moglo bi se konstatovati da je to Atom Mrav u punom sjaju.

GELOR KANGA (do 79) 6 - To je problematičani Gabonac u punom sjaju svog karaktera. Bio je totalno izgubljen, fizički inferioran, sa kamarom loših lopti koje su morale da budu preciznije. Klasičan pokušaj plejmejkera... Ali nepouzdana igračka divljina, koju bi teško mogli da kanališu i najbolji svetski treneri, odvela ga je na pravom mestu u 34. minutu. Dovoljno da postigne vodeći gol... I opet je nastavio da pravi haos u igri Crvene zvezde, da loše čita kretanje saigrača... Draž derbija - jedan od najgorih postao je jedan od junaka.

DŽON RUIZ (do 76) 5 - Imao je tu poluasistenciju kod gola Gelora Kange. Ali stručni štab Crvene zvezde će posle ovog meča sigurno u Šojićevom stilu imati šta da kaže Kostarikancu. Na primer: Dobro, bre, Džone dokle mi da kuburimo sa tobom. Jedini plusić je dobio zbog pristojnog šuta u prvom poluvremenu i borbe u defanzivi. Ali to se valjda podrazumeva u derbijima. Nije bio konkretan, gušio je lošim povratnim loptama u začetku dobre akcije Crvene zvezde. Krcka kredit.

RIČMOND BOAĆI (do 83) 5,5 - Olakšavajuću okolnost predstavlja podatak da se do poslednjeg trenutka nije znalo hoće li zauzeti mesto u startnoj postavi. Sve što je demonstrirao je smisao za kretanje, Ostojić ga je savršenom reakcijom sprečio da postigne prvenac. U ostalim momentima odsečen.

NEMANJA MILIĆ (od 76) - bez uticaja na dešavanja na terenu.

NENAD MILIJAŠ (od 79) - Ušao u igru kada Zvezda nije imala ni glavu ni rep . Kada se svelo na improvizaciju.

PREDRAG SIKIMIĆ (od 81) - malo minuta za konkretan učinak.

