OCENE: Gazda Donald! Kanga se igrao “sad je vidite, sad je ne vidite“! Doktorska odbrana Vladana Milojevića

(Od specijalnog izveštača iz Praga)

MILAN BORJAN 8 - Udario je ćušku Kadlecu u prvom poluvremenu kada je pokušao da mu smeta prilikom kornera! Tada se video autoritet. Kasnije, u finišu meča je do izražaja došao panterski refleks. Sve što je išlo u okvir je skinuo. Uliva poverenje kompletnoj odbrani, doktorirao je krađu vremena mada je dobio žuti karton. Svaki put kada dodirne loptu isijava samopouzdanje.

FILIP STOJKOVIĆ 8 - Nema se više šta reći: Zvezda je dobila ozbiljnog desnog beka. Sada je na popularnom Žuletu da zadrži standard na kojem je bio u Pragu, Defanzivno sve zatvorio, gotovo da nije izgubio duel. Agresivan, spreman da ide u kosku rivalu. Imao je udela u vođstvu crveno-belih... U drugom poluvremenu toliko je bio kuražan da je Kadlecu prodao petu.

VUJADIN SAVIĆ 7,5 - Zvezda je na dobrom putu da dobije komadanta odbrane. Bilo je sumnji u njega, ali od utakmice sa Irtišom nekadašnji mladi reprezentativac je konstantan. Skupio je sve što treba u vazduhu, sakrivši u jednom džepu Janka, a u drugom opasnosti iz drugog plana poput Frideka, Kadleca i Plavšića... Sjajno komunicirao sa Le Talekom.

DAMJAN LE TALEK 7,5 - Ponovio je beogradsku partiju. Imao je samo jedan loš pas. Ostalo - rutinski. Kupio ono što Savić nije stizao. Ponovo je bio hladnokrvan, kao da je shvatio da je štoper njegovo prirodno mesto. I da ispred svog gola može da napravi ozboljnu karijeru.

MILAN RODIĆ 7,5 - Ovaj momak je personifikacija beka sa kojim ne treba da brinete o defanzivi. Do te mere je bio tačan i u pravom ritmu da je u jednom trenutku prestigao Plavšića. Sve pred svojim golom radi lako i prosto. A za kompletnu ekipu delotvorno.

BRANKO JOVIČIĆ 7,5 - Ovaj momak ima motor u zadnjici. Nema drugog objašnjenja. Deluje da može da trči kao Forest Gamp. Zvezdin apsolutni bingo i možda kupovina leta... Pokrivao je i Plavšića i Manđaka i Frideka. Totalno natrčao Mavubu... Samo što nije pojeo loptu sa sve igračima Sparte. Šteta što takav rad nije krunisao pogotkom iz kontre.

MIČEL DONALD 8 - Apsolutni gazda ove ekipe! Presekao je bar pet čistih lopti bez faula. Predviđao je na prvi sledeći, nego narednih deset poteza najjačih aduta Andree Stramačonija. Bilo ga je milina gledati, jedan od Zvezdinih igrača koji je imao lepak na kopačkama. Pokazao je da može da igra ozbiljan fudbal na ozbiljnom nivou. Samo kada je motivisan.

SLAVOLJUB SRNIĆ do 70. minuta 7,5 - Dobri vojnik Švejk Zvezdine igre. I on je jedan od onih koji se podigao u odnosu na prošlu sezonu. Mnogo će mu značiti asistencija ka Boaćiju, jer je zablistao u trenutku kada su svetla reflektora bila uperena ka njemu. Izdržao je pritisak velikih očekivanja, nosio se sa sjajnim Mihaelom Kadlecom.

GELOR KANGA 8 - Ako je Donald kičma, on je mozak ovog tima Crvene zvezde. Gotovo besprekorna partija. Napisali smo da je imao ključ kojim je zaključao loptu. Nije to onaj isti igrač od prethodne sezone, niti je ona partija iz Beograda nekakav incident. Pronašao je Vladan Milojević zaboravljenu pozitivnu crtu reprezentativca Gabona. Toliko je bio dominantan da se u drugom poluvremenu zabavljao. Znao je da samo ćušne loptu špicom, a da Mavuba pomisli: "Sad je vidim, sad je ne vidim".

NEMANJA MILIĆ 7 - Delovao je na prvi pogled nevidljivo, kao da nema uticaj na igru. Nije bilo tako. Jedan od taktičkih pogodaka Vladana Milojevića. Iskidao se, bio je žrtva ekipe. Znao je da čuva loptu i igrom unapred na najlepši mogući način krade vreme.

RIČMOND BOAĆI 8 - Štoperi Sparte, posebno Štetina, nisu njegov nivo! Ali to je problem Andree Stramačonija. Na navijačima Crvene zvezde je da ustanu i skinu kapu pred Predatorom iz Gane. Napadač koji daje golove imao je višestruku ulogu. Čuvao je loptu jednako dobro kao Kanga, pomagao je odbrani kao Nemanja Milić, spuštao loptu grudima precizno. Da je iskoristio šansu u četvrtom minutu bio bi to perfektan učinak.

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ 9 - Pet utakmica bez primljenog gola, skalp Andree Stramačonija na reveru, ulazak u plej of za plasman u Ligu Evrope... Sve je to sekundarno. Nekim mađioničarskim trikom nije napravio korak napred - nego tri. Postavio je igru kao da je izučavao fudbalske lekcije u Kovrćanu. Zvezda je odigrala doktorsku defanzivu kao najtvrđe italijanske ekipe. Sparta u dvomeču nije uradila . ništa (dok se igrao takmičarski fudbal). Podigao je kompletan tim, ponovo je dobio ono najbolje od Kange, Donalda, Srnića, Milića... Teško je da sve to slučajno! Ovo je njegovo vreme.

