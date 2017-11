OCENE - PARTIZAN: Pantiću, dobrodošao u svet odraslih! Grobari, sad ga zovite Ožegol! Tavamba, daćeš ga opet

Everton sa dva srca, Janković sjajan u odsudnim trenucima, Đukić - izvanredan‚

VLADIMIR STOJKOVIĆ 7,5 - Nema tog epiteta kojim dosad nismo častili reprezentativnog čuvara mreže i svaki je opravdao još jednom. Ponovo je bio karika koja je sprečavala crno-beli lanac da ne pukne pri opasnim naletima gostiju u finišu. Pravi lider, autoritet, magnet za loptu. Čovek zvani uspeh.

MIROSLAV VULIĆEVIĆ 7 - Daleko ofanzivniji nego na nekim prethodnim mečevima, ali taj centaršut... Nikako da proradi. Imao je i nekoliko propusta u defanzivi. Ko će sad to da pamti...

NEMANJA R. MILETIĆ 8 - Gospodar kaznenog prosotra! Sigurno najbolji pojedinac u odbrani Partizana večeras. Sve što su njegove kolege propustile on je kupio kao da je školovan u Seriji A, a ne da je do pre samo 15 meseci igrao daleko od velike scene kakvu nudi dres večitih. Dominacija u vazduhu, smisao u začetku akcija, izvaredno postavljanje i autoritet pri sudaru sa braznjicima kakvi su Ensame i Asale, pa i snaga kad je trebalo da se zaustavi Oro opravdali su njegov letošnji angažman.

MILAN MITROVIĆ 7,5 - Mučili su ga tamnoputi ofanzivci Jang Bojsa, nije lako s trkati se s njima, bilo je situacija kad je čak i drugi gol visio u vazduhu, ali činjenica da ga Partizan nije primio do kraja, branreći se nadljudskim naporima, pokazuje da je povratnik u srpski fudbal odradio zahvalan posao. A da bi, kad odigra još koju utakmicu sa Miletićem, mogao da funkcioniše kao pravi švajcarski sat.

NEMANJA G. MILETIĆ 7 - Velike probleme Partizan je imao po levoj strani svoje odbrane, ponovo to nije bila partija kojom bi standarni bek mogao da se podiči, pa bi do nekog novog evropskog izazova mogao da se rastereti pritiska, jer je očigledno da mečeve igre u grču i da ga to sprečava da pruži ono što objektivno može.

MARKO JEVTOVIĆ 7 - Nezahvalno je biti kritičan i tražiti zamerke u večeri velikog slavlja, ali bi za Partizanovo i dobro samog Marka Jevtovića bilo poželjno da nekadašnji vezista Novog Pazara pogleda snimak utakmice i shvati da ne bi smeo da pravi početničke greške. I da su u borbenosti ugleda na Evertona.

EVERTON LUIZ 8 - Srce ovog tima! Ma, dva srca. Momak stiže sve. Napred, nazad. Pali motor u prvoj sekundi i ne gasi do isteka vremena. Plus, nisu samo srčanost i borbenost dovoljni za ovacije "Evi, Evi", bilo je tu i poteza sa Kopakabane, kao da mu je Leonardo ostavio pelcer kojim oduševljava Grobare ove jeseni.

MARKO JANKOVIĆ 8 - Možda nije učestvovao u igri kako je navikao Grobare, možda nije bio dovoljno napadački orijentisan, već taktički disciplinovan, međutim, oba gola su posledica njegovog sjajnog pregleda igre. Prvo je naciljao Tavambu za 1:0, a nekoliko sekundi pre Ožegovićevog mata zavrteo mozak Švajcarcima na centru igrališta. Kapa dole za pomoć Vulićeviću u defanzvi.

LEANDRE TAVAMBA 8,5 - Na kraju je ispalo da je ne samo najproduktivniji, nego verovatno i najzaslužnji fudbaler Partizana u projekciji filma "Proleće u Evropi posle 13 godina". U prvom poluvremenu sam je na leđima nosio celu odbranu Jang Bojsa, u drugom su mu se priključili Pantić i Ožegović, omogućivši Kamerncu više prostora i još jedan zicer. Ono što večeras nije ušlo, neka uđe u šesnaestini finala, krajem februara.

DANILO PANTIĆ 8,5 - Noć kad je dečak postao muškarac. U fudbalskom smislu. Porastao je. Sazreo. Čistom inteligencijom poništio je ofanzivnog beka Jang Bojsa Kevina Embambua, pomagao svom levom Miletiću, a kad je sve defanzivne zadatke odradio besprekorno oduševio je publiku atacima ka protivničkom golu. Pas napred, mozak koji radi 100 na sat i odluka da centrira ka Ožegoviću umesto da sam završi akciju ilustracija su možda i njegove najbolje partije u dresu Partizana.

OGNJEN OŽEGOVIĆ 7,5 - To je ta "luda" glava! U pozitivnom smislu, naravno. Letos je prihvatio na sebe rizik, istrpeo negativne komentare navijača, a onda dočekao da tim istima pohita u zagrljaj kao heroj u nezaboravnoj Partizanovoj noći. Taj jedan trzaj u 53. minutu učinio je da ga Grobari odsad zovu onako kako je trebalo od prvog dana - Ožegol!

TRENER

MIROSLAV ĐUKIĆ 9 - Obećao je evropski Partzan i evo ga - evropski Partizan! Drugi put u karijeri obezbedio je proleće pod kapom UEFA, četiri sezone pošto je to učinio na klupi Valensije. Sad sa manje kvalitetnim kadrom, ali sa momcima koje je učinio boljim. Napravio je štoperski tandem koji ne propušta iako se čini da će svako trena pući, napravio je tim sposoban da se takmiči, a dobio bonus u vidu saznanja da je Danilo Pantić u ovom trenutku bolji i korisniji od Sejdube Sume, pa se i to iznenađenje u startnih 11 pokazalo kako razmišlja.

IZMENE

MILAN RADIN (od 79. minuta) 7 - Ušao da "zaključa" utakmicu i - zakljukao je. Sve što je bilo do njega odradio je na takav način da Đukić u njega u svakom trenutku može da računa.

SAŠA ILI8Ć (od 81. minuta) 7 - Nije imao toliko fudbalskih poteza, ali je samim prisustvom na terenu omogućio saigračima da se osećaju komotnije u situaciji kad je trebalo da sačuvaju pobedu. Samo im je rukama pokazao "izađite napred". I to je vrednost nenadmašnog kapitena.

BOJAN OSTOJIĆ (od 89. minuta) - Premalo vremena na terenu da bi bio ocenjen.

