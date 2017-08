OCENE - ZVEZDA: Donald rukama zadržao krov! Radonjić na pedalj da postane pakao! Luda hrabrost Milojevića

Borjan i Babić pali na ispitu

Veličina slova A A A

MILAN BORJAN 5 - Slab dan u nevreme. Prva loša intervencija kao da je uništila njegovo veliko samopouzdanje izazvanom prethodnim perfektnim partijama! Lopta mu je lomila prste, što iskusan čuvar mreže sebi ne sme da dozvoli. Kasnije je loše komunicirao sa Savićem i Babićem. Iskoristio je kviska na koga je imao pravo.

FILIP STOJKOVIĆ 6 - Imao je pakleno težak posao. Trebalo se rvati svih 90 minuta sa istinskim majstorom fudbala kakav je Brazilac Vanderson. Bilo je i tu izgubljenih duela, ali je ostao na kursu borbenosti - uvek uzdignute glave. Stigao je u drugom poluvremenu da napravi i nekoliko puta višak.

VUJADIN SAVIĆ 6 - Vazudh je i u Krasnodaru bio njegov reon. Odlično je skidao centaršuteve u prvom poluvremenu. Ponekad nije kanalisao startove, ali je zaslužio pohvale jer je sasvim sigurno, krvavih kolena i zadnjice napustio teren. Očigledno je da mu više prija Le Talek kao parnjak, imao je problema sa ruskim brzanjcima.

SRĐAN BABIĆ 5 (do 70) - Pao na najvažnijem ispitu. Ne sme da klone duhom, sve je ovo sastavni deo odrastanja. Videlo se još u početnim minutima da nema dovoljno drskosti i agresivnosti, tri godine mlađi Ignjatijev ga je dobijao i u vazdužnim duelima. Nesigurnost ga je potom proganjala više od Vandersona i pomenutog Ignjatijeva. Nije bio ovo dan svetskog šampiona sa Novog Zelanda.

DUŠAN ANĐELKOVIĆ 6 - Osetili su Rusi njegovu inferiornost u centimetrima, na taj način postigli drugi gol. Ipak, popularni Džin ima čime da se podiči kada se povede reč o učinku protiv bivšeg kluba. Namestio je u saradnji sa Radonjićem kolosalnu priliku Boaćiju, potom na drugoj strani izvadio loptu iz praznog gola.

DAMIJAN LE TALEK 6 - Mnogo o njegovom učinku govori superiornost Mihaila Ristića. Imao je i svetle trenutke, pravovreme startove, ali... Nije mogao da popuni kopačke Branka Jovičića. Ništa novo nećemo reći konstatacijom da bi za Zvezdu bilo bolje da je mogao da bude centralni defanzivac. Prelaznu ocenu zaslužio zbog borbe. Nepotrebno dobioi treći žuti karton. U autu je za revanš.

MIČEL DONALD 7,5 - Opet je bio kapiten bez kapitenske trake. Držao je u prvom poluvremenu rukama krov da se ne sruši. Presekao je, baš kao u Pragu, silne lopte, igrači Krasnodara su se odbijali od njegovo snažno telo. Imao je u jednom napadu tri pravovremena klizeća starta. Upotrebio je ruke, noge, šake i zube kako bi doneo prosparitet ekipi. Sve pohvale.

SLAVOLJUB SRNIĆ 7 - To je on! To je ono što Vladan Milojević traži od njega. Istovremeno je bio i borben i učinkovit. Bombom sredinom prvog poluvremena najavio bolje izdanje Crvene zvezde. Zaslužio je sve što mu se dešava, pa i pogodak. Biće opasan adut u revanšu, jer kipti od želje i neke ludačko-pozitivne energije. Ovo je njegov momenat.

GELOR KANGA 6,5 - Izostale su njegove lopte ispod zemlje, bilo je više aljkavih nego preciznih pasova. Međutim, Gabonac je najblaže rečeno položio ispit. Bio je najmirniji na lopti, preuzimao odgovornost i odbijao prve napade uigranog Krasnodarovog presinga. Rvao se muški, dobijao i vazdužne duele, iznudio bezbroj faula. Dovoljno da odmori zaposlenu odbranu.

NEMANJA RADONJIĆ 7 (do 61.) - Možda će tek posle ove utakmice rođeni Nišlije početi da pevuši hit: "Eh da sam malo mlađi, a da mi je pamet ova". Pokazao je da može da igra na ozbiljnom evropskom nivou. Publika na Krasnodarovom stadionu je ćutala dobrih pet sekundi, pošto je u finišu prvog poluvremena protrčao kao brzi voz pored Petrova. Mnogo opasnih napada crveno-belih išlo je preko njega. Igrao dobro i u odbrani, ali... Samo još da bude konstantniji, da bude stalno prisutan na lopti ili oko lopte. Pa to bi bio pakao. Nedostaje mu četvrtina koraka do tog zvanja. Videćemo koliko će mu biti potrebno da pređe tu mini rutu.

RIČMOND BOAĆI 6 - Zadržavao je lopte, dobijao duele, ali trenutak golgeterske neinspiracije mu je došao u pogrešnom trenutku. Promašio je ono što verovatno pogađa žmureći. I pored toga nije klonuo. Stalno je nasrtao na Grankvista i Martinoviča, provocirao ih da greše. Neka to ponovi na Marakani i gol će doći.

NEMANJA MILIĆ 6,5 (od 61. minuta) - Uneo agresivnost, izašao na teren sa željom da se bori. Pored toga napravio i bonus. Odlično se ubacio i asistirao Pešiću.

ALEKSANDAR PEŠIĆ (od 70. minuta) 7 - Bingo Vladana Milojevića. Prvi kontakt sa loptom završio je na perfektan način. Udarac i gol. Mogao je bolje u nekoliko kontri, ali nije to njegova osnovna delatnost. Nastavio je sjajan niz golova.

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ 7 - Kakva hrabost! Kada se činilo da Zvezdin brod tone, Milojević je umesto štopera Babića uveo napadača Pešića i promenio formaciju. Gotovo nestvaran potez, ako imamo u vidu narav naših trenera. Isplatilo mu se, zadržao je ekipu na nogama. Ispostavilo se da je dobio ono što je tražio sa Radonjićem... Još da je nabrijao ekipu da od prvog minuta grize, da hrabrije izlazi na suparničku polovinu i traži pukotine, bila bi to perfektna taktika, obzirom da je bio lišen pomoći defanzivnih kvaliteta Jovičića i Rodića.

(FOTO: FK Crvena zvezda)