Od Kutinjovog odlaska profitiraće - Firmino! Dobija ugovor do kraja karijere i 100% veću platu

Veliki planovi uprave Redsa

Veličina slova A A A

Liverpul živi život posle Filipea Kutinja i sprema se za nove izazove koji bi mogli da donesu neke nove momente na Enfildu. Dok se fudbalska Evropa još oporavlja od Barsine transfer bombe vredne 160.000.000 evra, u Liverpulu se spremaju za nešto veliko. Tačnije, za okretanje lista i uvođenje nekih novih pravila kada je u pitanju igrački kadar.

U Liverpulu razmišljaju da zaista stave tačku na prodaju najboljih igrača, iako to ni Jirgenu Klopu nije pošlo za rukom uprkos obećanjima da neće prodati Kutinja. Ali Brazilac nikada nije krio da navija za Barselonu i da želi na Kamp Nou, iako je svoje obaveze u Liverpulu izvršavao profesionalno.

Kutinja više nema, a od njegove prodaje najviše bi mogao da profitira - Roberto Firmino. Naime, Liverpul planira da nagradi svog ponajboljeg igrača tako što će mu, saznaje ugledni list Telegraf, ponuditi nešto što nikome dosad nije - ugovor do kraja karijere, uz 100 odsto veću platu! Tako bi Firmino postao nedodirljiv za sve potencijalne kupce, a time bi ujedno bile otvorene i neke nove stranice u klupskoj istoriji.

Mada se o dužini tog ugovora još diskutuje, s obzirom da Telegrafovi izvori tvrde da bi Firmino bio vezan za Liverpul do penzije, dok se u pojedinim pričama otkriva da bi on trajao do juna 2022. godine, a tek mu je 26, brojke u ugovoru nisu misterija. Firmino bi postao apsolutno najplaćeniji igrač Liverpula sa nedeljnim primanjima od 220.000 evra, plus niz velikih bonusa koji bi dodatno uticali na iznos.

Firmino je u Klopovoj i glavama klupske vrhuške viđen kao temelj novog projekta, koji bi Brazilac trebalo da iznese zajedno sa Mohamedom Salahom, Sadiom Maneom i Virdžilom van Dajkom.

Ono što je cilj Liverpula jeste da ovaj kvartet učini nevidljivim za sve kupce, odnosno da se više ne ponove slučajevi Luisa Suareza, Rahima Sterlinga, Fernanda Toresa i sada Filipea Kutinja. Da svoje ugovore odrade do kraja, a onda budu dodatno nagrađeni saradnjom do kraja karijera.

Da li je to izvodljivo ili ne? Suštinski jeste, ali Liverpulovi navijači su progutali mnogo toga poslednjih godina, mnoga obećanja da Redsi neće biti razvojni tim za najveće svetske klubove. Kutinjov slučaj je drugačiji, jer Barselona je bila njegov cilj i on bi otišao pre ili kasnije.

Sada je pitanje - da li Liverpul stvarno ima resurse, a pre svega institucionalnu veličinu da s Kutinjom stavi tačku na takvu politiku?

Za tako nešto potrebni su i rezultati, ne samo život od istorije.

(FOTO: Action Images)