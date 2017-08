Od „Ludog Mitra“ do „Mitar je tata“: Opametio sam se, postao sam čovek, a pričali su da ću biti kriminalac

Napadač Njukasla o sinu Luki, zašto nije postao karatista i kako je nadrljao zbog kamenovanja vozova u pokretu

Prelomni trenuci u životu. Retki su, ali znaju da promene čoveka. Iz korena. Uglavnom na bolje. Jedan takav je, po svemu sudeći, rođenje sina Luke, koji je označio prelazak Aleksandra Mitrovića iz detinjastog u svet odraslih.

Napadač naše reprezentacije poverio se engleskim medijima da je od pre godinu i po drugi čovek, otkako mu je devojka Kristina na svet donela naslednika. A on mu pomogao da ljude i događaje oko sebe posmatra drugim očima.

„Kad sam potpisao za Njukasl, još sam bio dete. Gubio sam živce na terenu, nisam znao da se smirim, kamoli da izborjim do jedan. Sad mogu bar do šest, ponekad do sedam“, smeška se Mitrović u intervjuu za Dejli mejl, koji zaključuje da Srbin možda nikad neće moći da izbroji do deset, ali da je promena ponašanja vidljiva.

I pohvalna, za nekog koga su zvali „ludi Mitar“.

Ima u tim rečima istina. Ko je pažljivo gledao snažnog centarfora minule sezone mogao je jasno da uoči promenu mentaliteta. Nema više bubica, nema bespotrebnih kartona, nema svađe sa rivalima, niti sudijama. Sve zbog toga što je energija pravilno usmerena na teren. I na porodicu.

„Otac mi je često govorio da ću biti ili kriminalac ili kiks bokser. A mene je očinstvo promenilo. Mnogo. Sve što radim radim za svog sina Luku kako bi, kad poraste, mogao da kaže da je ponosan na svog tatu. Ranije bih se smorio ili izgubio pažnju, a sad uvek ima neko i nešto da me gura napred. Postao sam čovek“, kaže Mitrović koji sa izabranicom Kristinom čeka i rođenje ćerke.

Rođeni Smederevac uporedio je naslednika sa sobom.

„Isti ja kad sam bio mali. Po ceo dan bi da se igra. Ne udara samo loptu, nego i mene. Tuče sve redom. Ponekad je teško, međutim, uvek nađem energiju za njega. Kad Luka poraste želim da radi prave stvari, a ne one koje sam ja činio. Znam, biće problema, ipak je to moj sin, znam šta mi sleduje. Tek sad shvatam zbog čega su mi roditelji pričali da brinu zbog mog ponašanja“.

Mitrović u Njukaslu živi u istoj ulici gde i legendarni Alan Širer. Omiljen je među navijačima, koji umeju da navrate do njegove kuće, da ga časte skandiranjem, iako tako verovatno ne daju malom Luki priliku da zaspi.

„Nije problem. Lepo je sa njihove strane što mi pevaju „Mitro’s on fire“. Ovo je posebno mesto za svakog fudbalera. Ludo je. Nadam se da je dobra odluka što sam ostao na Sent Džejms parku. Moram više da pokažem ljudima u Engleskoj, moje najbolje fudbalske godine tek dolaze“.

Aleksandar će ih u septembru napuniti 23. Dosad je u profesionalnoj karijeri dao 97 golova. Više nego, na primer, Hari Kejn na istom graničniku. Svestan je da bi tek trebalo da opravda 18.000.00 evra uloženih u angažman kad je pre dva leta došao iz Anderlehta.

„Potpisao sam za veliki novac, a bio sam mlad, čini mi se da ljudi to zaboravljaju. Dao sam devet golova u prvoj premijerligaškoj sezonii. I to u jednom od najgorih timova koji je ispao iz elitnog ranga. Nije loše. Ipak je ovo najteža liga na svetu. Smatram da sam ojačao, da sam se opametio i da sad znam kako da igram na ovom nivou takmičenja“.

Javnosti na Ostrvu otkrio je neke delove iz tinejdžerskog doba za koje ni mi Srbiji nismo znali. Sad je bar donekle jasno da je taj period života predstavljaio sve samo ne pravilan razvoj budućeg sportiste.

„Najveća nevolja u kojoj sam se našao bila je kad smo kamenjem gađali vozove dok su se oni približavali mostu na Dunavu. Svi su to radili, ali ja sam bio taj koji je razbio prozor na jednog osd vagona, pa je voz bio prinuđen da stane. Odjurio sam kući. Roditelji su poludeli, drali su se na mene: „zašto uvek ti?“. A ja sam samo mislio kako nemam sreće. Kad se osvrnem na taj period jasno mi je da tako nisam smeo da se ponašam“.

Dete kao dete, uvek radi kontra od onoga što mu se kaže.

„Oduvek sam donosio glupe odluke i sam sebe uvaljivao u probleme. Ako bi mi neko savetovao „ne smeš tamo da ideš“ ili „nemoj odatle da skačeš“, ja bih činio upravo suprotno. Bio sam nevaljalo“.

Sve dok ga otac Ivica i mana Nataša nisu usmerili sa ulice na sport.

„Najpre su me upisali na karate, ali on nije bio za mene, jer mi se nisu svidela pravila. Želeo sam slobodu, pre svega. Zato su me ubrzo odveli na fudbal i shvatili da sam talentovan. Mogao sam istovremeno da ispoljiv svoju agresiju i da budem dobar s loptom. Gledao sam snimke Alena Širera, bio je moj heroj. U početku, bilo je dana kad nisam želeo da idem na treninge, nego da se družim s prijateljima. Kako sam rastao, tako mi se svidelo da tresem mežre. Zato, fudbal me je spasao“, poručio je Aleksandar Mitrović, koji sezonu u Premijer ligi u dresu Njukasla otvara u nedelju od 14.30 protiv Totenhema na domaćem terenu, a sve kvote Kladionice MOZZART za taj duel pogledajte OVDE.

