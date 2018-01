Od Murinjove neukazane šanse, do Liverpulovog pojačanja decenije! Najbolja investicija 2017. godine - Mohamed Salah (VIDEO)

Egipćanin iznenadio kompletnu fudbalsku javnost u dosadšnjem toku sezone i ispostavio se kao najbolja investicija Jirgena Klopa u njegovom dosadašnjem boravku na Enfildu

Liverpulovi navijači su proteklih godina, a može se reći i decenija, užasnuti od raznoraznih megalomanskih pojačanja, pa im se pred početak svakog prelaznog roka više diže kosa na glavi, nego što se oseća nekakvo ushićenje i iščekivanje završenih poslova. Stoga ni dolazak Mohameda Salaha prošlog leta nije ni dočekan s prevelikim optimizmom. Niko među pristalicama Redsa nije ni pomišljao da bi tamo neki igrač Rome mogao da napravi bilo kakvu razliku na terenima Premijer lige. O Egipćaninu se govorilo i sa ozbiljnim potcenjivanjem, a uložena 42.000.000 evra autamatski su prozvana bačenim novcem, ali se ubrzo sve promenilo. Ispostavilo se da su Redsi dobili možda i najbolje pojačanje u 2017. godini od svih evropskih klubova. A posebno ako bi se na papir kao osnovno merilo stavio uloženi novac i ostvareni učinak igrača.

Dok Jirgen Klop ima razloga da se diči svojim njuhom i ponosi pravom odlukom, menadžeru Mančester junajteda Žozeu Murinju sasvim sigurno nije nimalo prijatno kada iz nedelje u nedelju gleda kako ofanzivac Liverpula rešeta protivničke mreže i namešta golove svojim saigračima. Ostrvski mediji nisu propustili priliku da uoči nedavnog derbija između Redsa i Plavaca podsete Portugalca da 2015. godine nije pružio pravu šansu Egipćaninu, već ga je olako pustio da se zaobilaznim putem preko Firence i Rima vrati na veliku scenu engleskog fudbala.

Zanimljivo, baš tada kada je blistao u dresu Bazela i upravo u utakmicama protiv Čelsija ubedio vodeće ljude Plavaca da je pravo pojačanje za njih, za njegove usluge interesovao se i Liverpul. Međutim, poziv sa Stamforda je u tom trenutku bio atraktivniji.

„Postojalo je interesovanje Liverpula za mene kada sam dolazio u Čelsi, ali mislim da sam tada došao možda se stvari ne bi odvijale na ovakav način. Ko će ga znati... Tada su se stvari tako složile, ali sada sam u Liverpulu i to u pravom trenutku. Svaki put kada odem negde sebi kažem „moraš da učiš ovde“ i uveren sam da sam mnogo toga naučio u Čelsiju. Naučio sam da budem profesionalniji, da postanem bolja osoba i igrač. To je bio veliki korak u mojoj karijeri, imao sam dobar odnos sa igračima, što se moglo videti i u nedavnom derbiju. Ali se sećam i kada sam sa Čelsijem prvi put bio na Enfildu - tada sam nakon fenomenalne atomosfere rekao - „moram ovde jednom da dođem i igram“, poručio je nedavno Salah.

Ipak, Murinjo ne bi bio Murinjo da stvari ne gleda isključivo onako kako on misli da treba. Olako je pustio Egipćanina, iako su mnogi, pa čak i njegovi najbolji igrači u timu mislili drugačije.

„Nije imao sreće da ostane duže u Čelsiju. Nije dobio šansu, možda zbog menadžera, možda zbog igrača. On je posedovao kvalitet, ali u tom trenutku konkurencija smo mu bili Vilijan, Oskar i ja. Tako da mu nije bilo lako. Ali nije bilo sumnje da je u pitanju vrhunski fudbaler“, rekao je Eden Azar.

Ipak, period u Fjorentini mu je pomogao da se vrati u fudbalsku orbitu, a odlazak u Romu da oseti šta znači igrati fudbal pod pritiskom velikih očekivanja. Sličnim koje ima sada u Liverpulu, možda čak i većim.

„To nije lako mesto za igru. Nije nam bilo lako kod kuće, uvek je mnogo pritiska i to je razlika. Ne mogu to da opišem, ali osećaj je drugačiji nego u bilo kom drugom klubu. Sve je sjajno tamo, klub je dobar, navijači su neverovatni. Sa njima sam imao sjajan odnos jer su mi pružili mnogo ljubavi i respekta. Lučano Spaleti mi je pomogao mnogo. Baš mnogo, on je veoma pametan čovek. Svaki put nakon treninga sam pričao sa njim, o tome šta želim da poboljšam. Nikada mi nije rekao – ne! On mi je pomogao da ojačam karakter, kako timski da se branim i kako da unapredim sebe“, dodao je Salah.

U Romi su letos smatrali kako su odradili fenomenalan posao. Kada je puštao Salaha direktor Vučice Monći izjavio je kako je ostvareni dogovor dobar za sve tri strane, mada verovatno ni sam nije bio svestan Salahovih mogućnosti i njegove prave eksplozije u najjačoj ligi sveta.

Egipćanin definitivno nije bio isti igrač u Romi. U Spaletijevoj fudbalskoj strategiji ga nije u ovoj meri bilo u samoj završnici, dok ga je Klop očigledno ubedio da je njegov primarni cilj postizanje golova. Salah je na 29 utakmica u svim takmičenjima postigao 23 gola i zabeležio osam asistencija.

O tome kakav je iskorak u svojoj igri napravio dolaskom kod temperamentnog Nemca potvrđuje i činjenica da je na prethodnih 65 prvenstvenih utakmica za Romu postigao „samo“ 29 golova.

„Želeo sam da se vratim u Englesku. Povratak ovde mi je uvek bio u mislima. Želeo sam da se vratim i pokažem svima ovde kakav fudbal igram. Kada je pao dogovor bio sam mnogo srećan, a nakon što sam prvi put razgovarao sa šefom (Jirgen Klop, prim. aut.) bio sam još srećniji. Način na koji se ovde igra drugačiji je od onoga u Rimu. Mislim da mi je bilo potrebno dve ili tri nedelje da se uklopim“, dodao je Salah.

Od dolaska Egipćanina Liverpul je ofanzivno postao konkretniji i značajno opasniji po protivnika, a ukoliko bi Firmino i Mane u nastavku sezone pružili još značajniji učinak, Redsi bi mogi bez problema da stignu do glavnog cilja, a to je Liga šampiona.

Klub sa Enfilda je u poslednje tri sezone u nekoliko navrata rušio rekorde po visini tranfera, a poslednji put je to učinio na početku aktuelnog prelaznog roka dovođenjem Virdžila van Dajka. Salah je zvanično četvrti najskuplje plaćeni igrač u istoriji Redsa, ali jedan od retkih koji su u poslednjih desetak godina pružili čak i daleko više nego što se od njih očekivalo.

Već gotovo izvesni odlazak Filipea Kutinja mogao bi dodatno da učvrsti Salahovu poziciju u timu, ali i da kompletan pritisak nabaci na njegova pleća. To će biti još jedan ozbiljan izazov za brzonogog fudbalera, koji će tako imati priliku da apsolutno svima pokaže da je igrač svetske klase, ali i apslolutni lider ovog Klopovog tima.

