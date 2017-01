Od ovog može da se poludi: Arsenal u sedmom minutu nadoknade stigao do drugog mesta! (VIDEO)

Tobdžije posle triler finiša srušile Barnli – 2:1

Veličina slova A A A

Ludeli su, ludeli i na kraju poludeli navijači Arsenala. Od sreće! Plesale su Tobdžije od sjaja do očaja, rizikovali pobedu, ali su na kraju uspeli da savladaju Barnli pogotkom u sedmom minutu sudijske nadoknade. I to iz penala koji je realizovao Aleksis Sančez – 2:1.

Pričaće se o panenka udarcu Sančeza, prisebnoj reakciji, ali i o arbitraži Džona Mosa koji je pre odlučujućeg momenta predivdeo da se Košelni nalazi u ofsajd poziciji.

Kakav je to bio samo finiš. Barnli je bio u rovu dobar deo meča, ali se posle crvenog kartona Džake okuražio i stigao do izjednačenja. Posle opravdano dosuđenog penala Grej je prevario Petra Čeha. Bila je to samo sekvenca ludog finiša koji se završio po zamislima navijača Arsenala.

Plesao je Mezut Ozil tokom prvog poluvremena duela sa Barnlijem. Nemački vezista nije imao pogrešan pas, ali je odbrana Barnlija odolevala. Bio je Arsenal stalno u šesnaestercu gostiju, procovirao grešku, ali je Emirejts proključao u 59.minutu kada je Mustafi glavom, posle centaršuta iz kornera Ozila, smestio loptu iza leđa golmana Barnlija. Bio je to 12.gol glavom za Arsenal ove sezone

Činilo se da će posle nervoznog prvog poluvremena Arsenal rutinski odraditi posao. Odnosno da će posle gola Mustafija otpor Barnlija biti rutinski skršen.

Međutim, dobar de onog što je Škodran Mustafi dao uzeo je nervozni Džaka. Divljački je startovao na Defura, pa je dobio direktan crveni karton.

Pokušavao je Barnli, bilo je nekoliko kritičnih situacija pred golom Petera Čeha. Onda je usledila očajna reakcija Kokela i izjednačenje iz penala.

Čupali su kosu navijači Arsenala, ali su na kraju zadovoljni napustili Emirejts. Arsenal je sada najbliži Čelsiju.

Premijer liga, 22. kolo:

Liverpul - Svonsi 2:3 (0:0)

/Firmino 55, 69 - Ljorente 48, 52, Sigurdson 74/

Bornmut - Votford 2:2 (0:1)

/King 48, Afobe 82 - Kabasele 24, Dini 64/

Kristal Palas - Everton 0:1 (0:0)

/Kolmen 87/

Midlzbro - Vest Hem 1:3 (1:2)

/Stuani 27 - Kerol 9, 43, Kaljeri 90+5/

Stouk - Mančester junajted 1:1 (1:0)

/Mata 19. autogol - Runi 90+4/

Vest Bromvič Albion - Sanderlend 2:0 (2:0)

/Flečer 30, Brant 36/

Mančester Siti - Totenhem 2:2 (0:0)

/Sane 49, De Brujine 54 - Ali 58, Son 77/

Nedelja:

Sautempton - Lester 3:0 (2:0)

/Vord Praus 26, Rodrigez 39, Tadić 86pen/

Arsenal – Barnli 2:1 (0:0)

/Mustafi 59, Sančez 90 – Grej 90 pen/

17.30: Čelsi - Hal