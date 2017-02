Od večeras Nindža i ja spavamo zajedno u krevetu (VIDEO)

"Sve što je rekao za Juve, sasvim su normalne stvari"

Zadovoljan posle nove pobede koja je Romu ponovo približila na minus četiri boda u odnosu na Juventus, trener Vučice Lučano Spaleti dao je vrlo zanimljive izjave posle utakmice protiv Krotonea (2:0). Očekivano, u prvom planu bile su izjave Radže Najngolana od pre nekoliko dana u kojima je otvoreno kazao kako mrzi Juve i da bi sve dao, čak i određene "delove tela", samo da pobedi Staru damu i uzme joj neki trofej.

Za razliku od klupskih čelnika koji su se u neku ruku ogradili od stavova njihovog igrača, Spaleti je kazao da ne vidi ništa sporno u svemu tome i da od toga ne bi trebalo da se pravi slučaj...

"Sve to što je rekao, to su sasvim normalne stvari... Radža je sjajan igrač koji bi morao da bude malo zreliji pred kamerama. Tog dana imao je mali "defekt". On želi da ostane zauvek u Rimu, voli klub i dobro je što je tako. Ne bi valjalo da je obrnuto. Ipak, od večeras spava sa mnom u krevetu, da bih mogao da ga kontrolišem", kazao je uz osmeh Spaleti.

Spaleti je prokomentarisao u novi promašeni penal Edina Džeka...

"Takbe stvari se dešavaju. Ništa ozbiljno. Da li će opet šutirati? Nisam siguran"...

Romu u četvrtak očekuje sudar sa Viljarealom u okviru 1/16 finala Lige Evrope.

"Zrela igra koju smo danas pružili koristiće nam u pripremi za tu utakmicu. Očekujem jako težak dvomeč", zaključio je iskusni stručnjak.

Spaleti je inače svoj šou imao i na terenu tokom današnjem susreta, pošto se nakon konstantnih uvreda domaćih navijača okrenuo prema njima i dobrih dvadesetak sekundi ih samo posmatrao, dok su ga oni slikali i snimali telefonima.

