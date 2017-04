Odbijene dve ponude za Lukakua! Razlog je Liga šampiona

Vest Hem izvisio...

Toliko dobro igra Romelu Lukaku da je nemoguće zamisliti u dresu Evertona i sledeće sezone. Za njegovu karijeru najbolje je da pređe u sredinu koja mu garantuje fudbal na višem nivou od prosečnog kakav igraju Karamele.

Nekadašnji špic Anderlehta je odavno dokazao klasu, pakovao golove još dok je bio na pozajmici u Vest Bromvič Albionu, da bi u potpunosti eksplodirao na Gudison parku i zato se opravdano piše da bi Čelsi mogao da ga vrati na „Stamford bridž“, dok je među kandidatima Pari Sen Žermen.

Everton je odredio cenu od 80.000.000 evra i jasno je da to može da plati samo nekoliko klubova u Evropi. Za mnoge u Engleksoj će ostati nedosanjan san. Na primer, za Vest Hem.

„Romelu Lukaku je klasičan primer centarfora. Jak je i daje golove. Nisu svi špicevi kao as Evertona, uzmite za primer Džejmija Vardija, Harija Kejna ili Zlatana Ibrahimovića. Niko od njih nije važan za svoj tim kao što je Belgijanac za Karalame. Videlo se to i protiv Lestera. Dao je dva gola i potopio goste“, podsetila je Karen Brejdi, potpredsednik Vest Hema.

Prema njenim rečima, klub iz Londona nije u mogućnosti da Lukakuu priušti ono što želi. A to nije isključivo novac.

„Mi smo dvaput pokušali da ga dovedemo, ali on želi da igra u klubu koji se takmiči u Ligi šampiona. I to odmah. Ne možete ništa da prigovorite takvoj ambiciji, ali je šteta što tako divan klub, kakav smo mi, posmatra samo kao odskočnu daska za dalje“, dodala je Brejdijeva.

