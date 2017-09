Odbili smo ponudu za Ljajića

"Dolazak Nijanga bio je španska serija", kaže Đanluka Petraki

Direktor Torina Đanluka Petraki potvrdio je da je Milan pokušao da iskoristi Mbaje Nijanga kao "kusur" u pokušaju da se domogne Andree Belotija, ali da je ponuda bila "nezadovoljavajuća".

Bili su to naporni pregovori koje je Petraki nazvao i "španskom serijom". Govoreći o prelaznom roku, pomenuo je i srpskog reprezentativca Adema Ljajića.

"Želimo da napravimo jak Torino, a to ne možemo ako prodamo Belotija za 50.000.000 ili 60.000.000. Želimo da on bude plaćen onoliko koliko vredi. Zapakostu smo prodali zato što smo dobili ponudu koja se ne odbija. Poslednjeg dana u sezoni dobili smo ponudu za Adema Ljajića, ali smo je odbili. Verujemo u njega, Bareku, Falkea i Akvu", rekao je Petraki.

Adem Ljajić ima ugovor sa Bikovima do juna 2020. godine.

Torino je solidno počeo novu sezonu u Seriji A. Posle dva meča ima pobedu i poraz.