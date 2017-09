Odbojkašice, dokažite se: Srbija prvi favorit u Bakuu!

Izabranice Zorana Terzića ne sanjaju odbranu bronze od pre dve godine! One su prvi favorit na predstojećem EP za odbojkašice, a na putu do zlatnog cilja, sutra od 15.00 prvo moraju da se se izbore sa Čehinjama

Veličina slova A A A

Sutra počinje jubilarno, 30. Evropsko prvenstvo za odbojkašice. Selekcija Zorana Terzića proglašena za jednog od favorita još tokom leta. Ipak, to ne bi trebalo da smeta našim devojkama. Odbojkašice ceo i stručni štab našeg tima je uveren da naš tim može mnogo uprkos problema koje je naša selekcija imala u prethodnih mesec dana.

Cilj srpskih odbojkađica je odbrana bronze od pre dve godine, ali i napad na zlato, zašto da ne… U to veruje i cela sportska nacija, pa i MOZZART kladionica koja i kvotama bodri naše devojke na velikom pohodu!

MOZZART KVOTE

SRBIJA OSVAJA ZLATO (3,50)

Rusija (4,00)

Bugarska (95,00)

Belorusija (650)

Italija (5,00)

Holandija (6,00)

Turska (7,00)

Nemačka (35,00)

Mađarska (2.000)

Poljska (75,00)

Češka (110)

Hrvatska (500)

Ukrajina (1.000)

Belgija (45,00)

Azerbedžan (55,00)

Gruzija (4.000)

TEHNIČARI: Bojana Živković (Volero Cirih, Švajcarska) i Slađana Mirković (Telekom Baku, Azerbedžan).

KOREKTORI: Ana Bjelica (Volej Nestle Osasko Sao Paulo, Brazil) i Tijana Bošković (Ezačibaši Vitra Istanbul, Turska).

LIBERA: Jelena Blagojević (Hemik Police, Poljska) i Teodora Pušić (Vizura).

BLOKERI: Milena Rašić (Vakifbank Istanbul, Turska), Stefana Veljković (Hemik Police, Poljska), Jovana Stevanović (Pomi Kazalomađare, Italija) i Mina Popović (Fopapdreti Bergamo, Italija).

PRIMAČI: Brankica Mihajlović (Bohai Bank Tijanđin, Kina), Tijana Malešević (Volej Nestle Osasko Sao Paulo, Brazil), Bjanka Buša (Metalege Montikajari, Italija) i Bojana Milenković (Crvena zvezda).

RASPORED MEČEVA XXX EP ZA SENIORKE:

Grupa D – Gendža (Gelej, olimpijski sportski kompleks), Azerbedžan:

1. kolo – petak, 22. septembar:

SRBIJA – ČEŠKA 17,00 ČASOVA PO LOKALNOM, ODNOSNO 15,00 ČASOVA PO NAŠEM VREMENU.

HOLANDIJA – BELGIJA 20,00 (18,00)

2. kolo – subota, 23. septembar:

SRBIJA – HOLANDIJA 20,00 (18,00)

ČEŠKA – BELGIJA 17,00 (15,00)

3. kolo – nedelja, 24. septembar:

SRBIJA – BELGIJA 17,00 (15,00)

HOLANDIJA – ČEŠKA 20,00 (18,00)

Grupa B – Tbilisi (Nova sportska dvorana), Gruzija:

1. kolo – petak, 22. septembar:

ITALIJA – GRUZIJA 17,00 (15,00)

HRVATSKA – BELORUSIJA 20,00 (18,00)

2. kolo – subota, 23. septembar:

HRVATSKA – GRUZIJA 17,00 (15,00)

ITALIJA – BELORUSIJA 20,00 (18,00)

3. kolo – nedelja, 24. septembar:

BELORUSIJA – GRUZIJA 17,00 (15,00)

ITALIJA – HRVATSKA 20,00 (18,00)

Grupa A – Baku (Nacionalna gimnastička arena):

1. kolo – petak, 22. septembar:

AZERBEJDŽAN – MAĐARSKA 18,00 (16,00)

NEMAČKA – POLJSKA 20,30 (18,30)

2. kolo - subota, 23. septembar:

POLJSKA – MAĐARSKA 18,00 (16,00)

Ponedeljak, 25. septembar:

NEMAČKA – AZERBEJDŽAN 18,00 (16,00)

3. kolo – nedelja, 24. septembar:

AZERBEJDŽAN – POLJSKA 18,00 (16,00)

NEMAČKA – MAĐARSKA 20,30 (18,30)

Grupa C – Baku (Nacionalna gimnastička arena):

1. kolo - petak, 22. septembar:

RUSIJA – UKRAJINA 15,30 (13,30)

Nedelja, 24. septembar:

BUGARSKA – TURSKA 15,30 (13,30)

2. kolo – subota, 23. septembar:

BUGARSKA – UKRAJINA 15,30 (13,30)

RUSIJA – TURSKA 20,30 (18,30)

3. kolo – ponedeljak, 25. septembar:

RUSIJA – BUGARSKA 15,30 (13,30)

TURSKA – UKRAJINA 20,30 (18,30)

BAKU - OSMINA FINALA (TERMINI SU 18,00 (16,00) i 20,30 (18,30):

Utorak, 26. septembar:

B 2 – D 3

D 2 – B 3

Sreda, 27. septembar:

A 2 – C 3

C 2 – A 3

ČETVRTFINALE (TERMINI SU 18,00 (16,00) I 20,30 (18,30)):

Četvrtak, 28. septembar:

(1) B 1 – POBEDNIK MEČA D 2 – B 3

(2) D 1 – POBEDNIK MEČA B 2 – D 3

Petak, 29. septembar:

(3) A 1 – POBEDNIK MEČA C 2 – A 3

(4) C 1 – POBEDNIK MEČA A 2 – C 3

POLUFINALE – SUBOTA, 30. SEPTEMBAR (TERMINI SU 18,00 (16,00) I 20,30 (18,30)):

Pobednici mečeva 1 i 3

Pobednici mečeva A 2 i 4

Nedelja, 1. oktobar:

FINALE: 19,00 (17,00)

MEČ ZA TREĆE MESTO: 16,00 (14,00)

*Kvote prikazane u rubrici bile su aktuelne u trenutku objavljivanja i podložne su promenama!

(Foto: MN Press)