Odbrana od NBA ala: Dončić više neće biti najmanje plaćeni igrač Reala

Aktuelni ugovor traje do 30. juna 2021. godine, ali po njemu Luka Dončić ima najmanju platu u Realu, a kako se Slovencu srpskog porekla već na leto prognozira možda i status prvog pika na NBA draftu svesni su svi u Kraljevskom klubu da će morati dobro da se potrude ne bi li uspeli da 17-godišnje čudo od detete i zadrže u Madridu.

Krajem ovog meseca, naime, Dončić postaje punoletan, a po slovu važećeg ugovora njegova plata je najmanja u Realu. Plan je zato obradovati ga novim za 18. rođendan, 28. februara. Ali daleko od toga da je posao završen. Nisu ni svi detalji novog ugovora još definisani. Mnogo je tema za razgovor. Ne samo plata.

Recimo otkupna klauzula. Trenutno Dončićeva sloboda košta 5.000.000 evra, a dobro znamo znamo da NBA klubovi ne plaćaju više od 500.000 dolara. Evropljani bi sigurno dali i više, ali nemaju šta da traže u ovoj priči. Oni Luku i ne interesuju. Stoga je jedan od njegovih uslova da mu se olakša kasniji prelazak preko bare. Spuštanjem otkupne klauzule za NBA timove.

Prema saznanjima Marke, Real bi čak i bio spreman na tako nešto, pošto su u klubu svesni da Dončić neće potrajati u Madridu do 2021. U španskoj prestonici bi bili srećni ako bi uspeli da ga zadrže makar i do leta 2019. godine. Dakle, ako Luka prihvati da se klubu obaveže na vernost u te dve godine, Real će mu izaći u susret kad je obeštećenje za NBA klubove u pitanju.

Glavna tema pregovora je ipak plata, a u Realu postoji jasno definisan sistem kako ona raste za mlade igrače. Međutim, ovaj put će morati da naprave ogroman ustupak, jer postojeće stanje ne odgovara Dončićevom doprinosu na terenu. U ACB ligi njegov indeks uspešnosti je 12,5, manji samo od doprinosa Serhija Ljulja i Gustava Ajona. U Evroligi 13,9, tu je samo Ljulj ispred Dončića.

Najbitniji faktor je, međutim, ishod NBA drafta. Jer ako Dončić zaista bude prvi Amerikanci neće biti voljni dugo da čekaju. Dončiću se baš i ne žuri. Iako mu i mesto u TOP 3 na draftu, a ono je sasvim izvesno, garantuje platu od nekih 5.000.000 dolara godišnje. To je već nedostižna suma za klubove iz Evrope.

Cilj je, dakle, zadržati ga do leta 2019. Realnost je da je leto 2018. možda i najviše što će Real izvući. U tom slučaju Dončić bi verovatno i prihvatio da kakvu-takvu otkupnu klauzulu, iako bi je dobrim delom verovatno on sam na kraju i platio što je običaj kad je selidbi Evropljana u NBA ligu u pitanju. Jedini način da ga ubede da ostane do 2019. godine - minimalna klauzula, odnosno pomenuith 500.000 dolara na ime obeštećenja.

Nije lako. Pregovori traju već godinu dana. Logično kad je ovakav igrač u pitanju.

