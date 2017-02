Odbrana Profesora: Krivi su igrači i uprava Arsenala

„Venger je učinio ovaj klub boljim nego što je bio“, rekao je Samir Nasri

Odbrana Arsena Vengera. Razapeli su engleski mediji šefa stručnog štaba Arsenala posle debakla u Minhenu (1:5), postavili ga na optuženičku klupu smatrajući da mu je došao kraj, ali umesto presude u vidu rastanka, javljaju se svedoci koji govore u korist francuskog stručnjaka, ističući kako nije njegova krivica što će (i ove godine) klub iz severnog Londona ostati bez Lige šampiona i titule prvaka Engleske.

Jedan od njih je Samir Nasri, francuski vezista trenutno na pozajmici iz Mančester Sitija u Sevilji, odakle se javio da brani nekadašnjeg učitelja, poznatog pod nadimkom Profesor.

„Ne možete kritikovati čoveka kao što je Venger. Tako nešto je nemoguće. Arsenal je i pre Arsena bio veliki klub, ali on ga je učinio još većim. Ljudi, budite pošteni prema sebi kad govorite o Arsenu Vengeru. Nije njegova greška što ekipa nema uspeha u prvenstvu. Igrači su ti koji „ne proizvode“ bolje rezultate“, rekao je Samir Nari.

Krilni vezista je tri godine (od 2008. do 2011) igrao za Arsenal, sa kojim nema nijedan trofej, ali ima izuzetne uspomene na period karijere proveden na Emiratima.

„Teško mi je da pričam bilo šta o Vengeru, jer mu dosta dugujem. Doveo me je u Premijer ligu iz Marselja, gde sam se razvio u boljeg igrača. To nije slučaj samo sa mnom, svako je posle rada s njim postajao kvalitetniji. Tako da ne verujem da je on krivac za loše rezultate. Ima i do uprave, ima i do igrača, dosta lošeg je u Arsenalu. Trebalo bi ceo klub da preispita sebe, a ne Vengera“, ocenio je Samir Nasri.

(FOTO: Action images)