Ode Bajko u penziju! A hoće i u trenere

Ako se neko pitao šta je sa Bobanom Bajkovićem, evo odgovora - najverovatnije će se penzionisati. Iskusni golman je u razgovoru za Kurir poručio da je praktično "to-to" što se tiče njegove golmanske karijere.

"Mislim da je gotovo. Blizu sam odluke da se penzionišem. Ma šta blizu, to je to... Jedino u slučaju da za nekoliko dana bude ponude koja bi mi odgovarala. Onda bih dobro razmislio", rekao je Bajković za Kurir.

Nedostaje želje za treningom...

"Kada sam uhvatio sebe da me mrzi da idem na treninge, shvatio sam da je kraj. Mnogi su pričali o tome, a nisam verovao. Onda sam sve to iskusio na sebi".

Sve na jednu stranu, ali Crvena zvezda je na drugoj.

"Iskreno, otkada sam otišao iz Crvene zvezde, mnogo sam se ispraznio. Sve je to postalo posao, a Zvezda je za mene bila i ostala emocija. Samo sam za Crvenu zvezdu branio srcem. Bilo mi je lepo u Lirsu i Nefčiju, šta lepo, super. Ali nekako bez ljubavi, a to ne volim. To nisam ja".

Bajković želi da ostane u fudbalu.

"Hoću da budem trener golmana i samo golmana. Imam B licencu, završio sam školu. Iza mene je iskustvo, valjda imam i znanje (smeh). Dosta sam naučio od Dike Stojanovića i Viborga Kocejića. Želim da radim sa mladima i profesionalcima", rekao je Bajković.

Bajković je u karijeri branio za Lovćen, Crvenu zvezdu, Jedinstvo s Uba, Radnički Niš, Rad, Smederevo, Srem, Lirs i Nefči.

