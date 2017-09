Ode Stojiljković za 500.000 evra

Po želji trenera

Sve je utanačeno. Ostale su samo formalnosti. Nikola Stojiljković biće novi fudbaler Kajserija.

Srpski napadač definitivno menja sredinu, pošto je Braga pristala da ga pošalje na pozajmicu do kraja sezone u Tursku. To je ono što se znalo. Novost je da će klub iz Centralne Anadolije ovo zadovoljstvo platiti 500.000 evra, a kako združeno prenose portugalski i turski mediji, Kajseri neće imati pravo da narednog juna otkupi ugovor bivšeg špica Rada i Čukaričkog, već će se on pod obavezno vratiti na stadion Munisipal.

Da je posao gotov, potvrdio je i trener Kajzerija Marijuš Šumudika.

„Dovodimo novog igrača, iz Brage je i veoma je dobar“, rekao je rumunski strateg, glavni zagovornik da se Nikola angažuje.

