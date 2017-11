Odeš na Mundijal i ostaneš selektor: Dalić vodi Hrvatsku u Rusiji

Prvi čovek hrvatskog fudbala Davor Šuker potvrdio da neće biti promena na kormilu reprezentacije

Veličina slova A A A

Zlatko Dalić predvodiće kao selektor fudbalsku reprezentaciju Hrvatske na Svetskom prvenstvu u Rusiji, potvrdio je predsednim tamošnjeg saveza Davor Šuker.

Hrvatski fudbaleri su remijem bez golova sa Grčkom u nedelju u Pireju uspešno završili baraž dvomeč i plasirali se na SP. U prvoj utakmici ubedljivo su savladali Grke sa 4:1.

"Sa Dalićem smo već razgovarali! On će ostati selektor i vodiće Hrvatsku na Svetsko prvenstvo. Ostaje nam samo da se ogovorimo oko uslova, a o tome ćemo pričati vrlo brzo, naravno da ne možemo sada, u Pireju, u svlačionici... Očekujem da Zlatko Dalić dođe do mene jedan dan u kancelariju, mislim da će to biti u utorak i tada ćemo sve dogovoriti", prenose Sportske novosti izjavu predsednika FS Hrvatske.

Hrvatska je u kvalifikacionoj grupi za Mundijal osvojila drugo mesto, iza selekcije Islanda, pa je morala da ide u baraž.

(FOTO: Action images)