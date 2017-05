Odgovor Partizana: O našoj vrednosti govore tri derbija! Za koga navija Majo Vujović i čime se hvali Dušan Mrakić?

"Sve što je FK Partizan uradio u ovom prvenstvu, uradio je igrama na fudbalskom terenu. Sve su to učinili naši igrači i stručni štab na čelu sa g. Markom Nikolićem", ističe se u saopštenju crno-belih

Saopštenjem na saopštenje. U nedelju je bio red na Crvenu zvezdu da prva „potegne“, a u smiraj dana stigao je i odgovor FK Partizan večitom rivalu.

Iz Humske podsećaju na sve situacija u kojima smatraju da su bili oštećeni ove sezone u Superligi, kao i na odnos snaga u tri ovosezonska prvenstvena večita derbija.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti:

"S obzirom na izuzetno nizak nivo poslednjeg saopštenja rukovodstva Crvene zvezde, koje vrvi od kleveta, insinuacija i uvreda, najradije se ne bismo oglašavali, ali zbog javnosti i istine radi moramo.

Sve što je FK Partizan uradio u ovom prvenstvu, uradio je igrama na fudbalskom terenu. Sve su to učinili naši igrači i stručni štab na čelu sa g. Markom Nikolićem.

Za Partizan igraju samo igrači koji su registrovani i koji su u sastavu fudbalskog tima, niko drugi.

Nazvati to lopovlukom, kao što stoji u više saopštenja Crvene zvezda je nedostojno i predstavlja „presnu laž”.

Partizan prijateljske utakmice igra isključivo u pripremnom periodu, kao i u pauzi prvenstva, a sve druge utakmice odigrane u okviru Super lige Srbije su takmičarske.

O vrednosti fudbalskog kluba Partizan i igračkoj dominaciji najbolje govore rezultati tri derbi utakmice sa Crvenom zvezdom u kojima je naš fudbalski rival uzeo od mogućih devet samo jedan bod i to golom posle gol-auta.

Čak ni posle tog gola iz gol-auta na utakmici koju je sudio Majo Vujović, kojeg bije glas da je zvezdin navijač, mi iz Partizana to nismo nazvali lopovlukom, već „teškom materijalnom greškom” tog istog sudije i njegovog pomoćnog sudije, već znamenitog Srđana Obradovića.

Kao što nikakvog lopovluka od strane Partizana nije bilo, tako nije moglo biti ni bilo kakve „saglasnosti” za taj „lopovluk” od strane FSS, niti može biti reči o bilo kakvim „dvostrukim aršinima” fudbalskog saveza niti njegovih rukovodilaca.

Takođe je opšte poznato da se na gotovo svim funkcijama u fudbalskoj organizaciji, po njihovom vlastitom priznanju nalaze zvezdaši, čime se g. Dušan Mrakić javno hvali.

Partizanu ne treba bilo čija i bilo kakva vansportska i vanfudbalska pomoć, ni sad, ni u budućnosti.

FK Partizan su organi FSS potrebni da omoguće i zaštite regularnost takmičenja u koju smo i do sada, ne baš bez izvesnih sumnji, verovali.

Nije nam nejasno da su poslednja saopštenja iz FK Crvena zvezda upravo vršenje žestokog pritiska na ukupnu fudbalsku organizaciju, pa i na predsednika FSS u cilju da se regularnost u završnici prvenstva grubo krši u korist Crvene zvezde.

To se posebno čini pred utakmicu 36. kola SLS Radnički Niš - Partizan.

Ako je već nekom smetalo mirno praćenje utakmice Partizanovih navijača u 35. kolu SLS protiv ekipe Voždovca van stadiona Partizana, pitamo se kako to da mu se dopada protesna šetnja Zvezdinih navijača ulicama Beograda?

Karakteristično je da nijedno saopštenje FK Crvena zvezda uopšte ne pominje kvalitet fudbalske igre, fudbalski teren, a ni rezultate u derbijima koji su za njih katastrofalni.

Sva saopštenja odreda su usmerena na ono što se dešava van sporta i na to i samo na to su naši konkurenti koncentrisani. I to jasno govori o čemu se radi.

Ima u tim izjavama i zvaničnim saopštenjima svega i svačega, ali ni reči o fudbalu.

Sva ta saopštenja su samo pokušaj da se svi svrstamo u koš u kojem smo svi isti, u kojem svi nešto mešetarimo, krademo, varamo - nismo isti!

Partizanovi fudbaleri su sve postigli i uradili svojom igrom, a niko iz Partizana, niti je bilo šta nameštao, niti ima veze sa bilo kakvim nameštanjima, kladionicama, „prelazima”.

Mi nikada nismo pokušali da se takmičimo sa ljudima koji su, kao što je opšte poznato, ogrezli u raznim vansportskim radnjama.

Znali smo i znamo da na tom polju nemamo šta da tražimo i da moramo da se koncentrišemo na ono što jedino i najbolje znamo - sport.

I to je i samo to u našoj fudbalskoj igri urodilo plodom, te smo uvereni da će tako i ostati", navodi se u saopštenju Partizana.

