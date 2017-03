Odlični Štimac bombardovao Karšijaku, Ponitka i Grin upalili PVO

Bešiktaš poražen sa 70:75

Minimalna prednost za Karšijaku pred revanš sa Bešiktašem u osmini finala Fibine Lige šampiona. Vladimir Štimac je kasno upalio motore. Saigrači nisu bili tu da ga podrže, pa je Karšijaka slavila sa 75:70.

Zaslužena pobeda s obzirom na to da su domaći vodili većim delom meča, mada je Štimac opasno zapretio krajem treće deonice. Naime, do petog minuta te četrvrtine srpski reprezentativac je kraj svog imena imao svega dva poena, ali do kraja treće deonice čak - 14. Skakao je, pogađao, sam igrao protiv Karšijake i od zaostatka 44:51 doveo istanbulski tim do vođstva od 58:57 pred poslednju deonicu.

Ali dalje nije mogao, dok se na drugoj strani raspucao Majkl Grin, koji je sa 25 poena bio najefikasniji igrač na parketu. Poljak Mateuš Ponitka pomogao je sa 22, dok je Štimac bio usamljen u gostujučem timu. Završio je meč sa 20 poena, uz samo jedan promašaj iz igrei doduše tri sa penala, te 14 skokova. Erl Klark samo 13 poena, Di-Džej Stroberi tek 12.

Doduše, neće Karšijaki biti lako kad na revanšu zagrmi na Bosforu...

