Odložena mundijalska žurka: Ni svemogući Stojković nije uspeo da nas sačuva! (VIDEO)

Naša selekcija poražena u Beču (2:3), na pobedu protiv Gruzija

Moraćemo da sačekamo mundijalsku vizu! Svi preduslovi da već krenemo ka Rusiji bili su ispunjeni u Beču osim onog najbitnijeg - kvaliteta igre.

Pravo na slab dan Orlovi su iskoristili u austrijskoj metropoli, ali je najvažnije da i dalje držimo sudbinu u svojim rukama. Protiv Gruzije biće nam potrebna pobeda, ali više od toga biće nam potrebno da se vratimo na stari kurs: Austrija - Srbija 3:2

O tome kako smo igrali u Beču ne treba mnogo trošiti reči. Kožu sa šiljka,nije uspeo da nam skine ni svemogući Vladimir Stojković. Dok je u ostalim linijama tima curelo na sve strane, Stojković je spašavao. Međutim, ostavljen na vetrometini nije mogao ništa kod golova Burgštalera , Arnautovića i Šauba

Pred očima jednog od najboljih trenera sveta Žozea Murinja golman Partizana je činio čuda, branio kao da ima četiri ruke i ispravljao sve ono što je odbrana propuštala. Do te mere je Stojković bio naša najjača karika da se Murinjo sigurno pitao kako iskusni srpski golman nije našao mesto pod suncem u Premijer ligi.

Posle Stojkovića - velika praznina. Treba biti pošten i reći da su nas Austrijanci nadtrčali i naigrali. Da su imali više šanse i da su prezentovali lepši fudbal. Mogli su da nam ubedljivo pobedom unište samopouzdanje. Nisu zahvaljujući - Stojkoviću. Sreća, pa smo pre ovog meča nakupili dovoljnu bodovnu zalihu i što smo dva puta remizirali protiv Velsa. Bilo bi jako opasno da nismo.

Šutirali su Austrijanci čak 13 puta ka golu Orlove. Međutim, malo ko će za to mariti ako u ponedeljak savladamo Gruziju i uskočimo u autobus za Mundijal... Samo protiv autsajdera sa istoka Evrope odbrana će morati da se zategne, srednji red da se probudi... Moraće Slavoljub Muslin da uradi sve kako bi Srbija ponovo bila tim. Jer se u ponedeljak protiv Gruzije MORA. Moraćemo i da igramo u kontinuitetu, a ne samo na momente kao u Beču kada smo golovima Milivojeevića i Matića dolazili do pozitivnog rezultat

Na tribinama Pratera velika srpska žurka, u otadžibini velika očekivanja i vatra u srcu navijača, a na travi Ernst Hapela - promaja. Sekvence nevesele nove istorije našeg nacionalnog tima trepereli su nam pred očima u dobrom delu prvog poluvremena. Dobili smo vođstvo posle odličnog šuta Luke Milivojevića, ali rastrećeni i oskrnavljeni domaćin - tehnički vrlo nadaren tim - odlično je pipao sve slabosti u sistemu Orlića.

Nije trebalo ni mnogo da se trudi. Odbrana u sastavu Ivanović, Stefan Mitrović i Nastasić nije imala prave defanzivne koordinate. Mada ruku na srce nije bilo sve do njih. Delovalo je da je Orlove uplašio značaj utakmice i velika prilika da završe posao. Ni srednji red nije „šljakao“. Bila je to najgora srpska predstava u ovim kvalifikacijama. Niti je bilo čvrstine, niti smorenosti, još manje brzine i agresivnosti. Limunada od fudbala. Austrijanci su imali veliki posed lopte i nepodnošljivo lako dolazili u priliku da ugroze Vladimira Stojkovića. Spašavao nas je golman Partizana već u sedmom minutu kada je kada je Arnautović ubitačnim pasom napravio višak na desnoj strani i savršeno uposlio Kajnca - Stojković je bio na mestu.

Orlovi su bili u rovu, čekali grešku rivala, ali je Austrija lako rešavala presing naše ofanzivne linije. A kada su to domaćini probijali - nastajali su veliki problemi. Vreme je sporo prolazilo, a Austrijanci su promašivali ili nas je Stojković spašavao. Kao u 36.minutu kada je zaustavio udarac Burgštalera sa deset metara.

Napadač Orlova Aleksandar Mitrović je bio odsečen, bočni igrači su se retko pojavljivali, ali gorući problem u Muslinovoj četi razotkrio je izjednačujući gol Austije. Jeftino, da jeftinine ne može, ispala je naša kompletna odbrana posle dubinskog pasa. Napadač domaćina Burgštaler je imao brisan prostor da se namesti i onda pogodi donji levi ugao. Nije tu ništa mogao Vladimir Stojković.

I takvi kakvi smo bili mogli smo da povedemo. Možda bi to bilo nezasluženo, ali udarac Ivanovića zaustavila je prečka. Zatim je i Tadić odlično okrenuo Dansa, ali je njegov udarac odlično odbranio Lindne.

Ništa novo nije viđeno ni u nastavku. Bio je malo slabiji tempo, Orlovi su dobro počeli taj deo igre, ali... Seriju odbrana Vladimir Stojković je proširio onog trenutka kada je odbranio udarac Arnautović. Zatim je izvadio loptu iz rašlji... Sa klupe se čuo glas Slavoljuba Muslina, ali to kao da nije dopiralo do ušiju Orlova. Igra unazad, totalno bezidejno... Logično je bilo da Austrijanci sačekaju još jednu priliku za mat. Lepo su nas odradili u tom 76.minutu. Izvukao se Burgštaler, a napadaču srpskog porekla Arnautoviću je ostao lakši deo posla - da usamljen smesti loptu iza Stojkovića.

Tek tada su se Orlovi prenuli, uvođenjem Ljajića Muslin je uspeo da oplemeni igru. Konačno je Srbije uzela loptu i ponetirala. Šansa Mitrovića bila je uvod u Matićev gol... Imali smo sedam minuta da dođemo do pobede i Mundijala. Večeras nije to veče.Videli se to i kod pobedonosnog gola Šauba

AUSTRIJA – SRBIJA 3:2 (1:1)

/Burgštaler 25, Arnautović 76, Šauba 89- Milivojević 11, Matić 83/

Stadion: Ernst Hapel

Gledalaca: 42.400

Sudija: Pavel Kralovec (Češka)

AUSTRIJA (4-2-3-1): Lindne - Bauer, Dragović, Danso, Veber - Baumgartlinger, Ilsanker - Griliš, Kajnc, Arnautović - Burgštaler.

SRBIJA (3-4-3): Stojković - Ivanović, S. Mitrović, Nastasić - Rukavina (od 69. Ljajić), Milivojević, Matić, Kolarov - Tadić, Gaćinović (od 86. Prijović), Mitrović.

Piše: Dejan Stanković

