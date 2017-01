Odluka je konačna - Partizanu presudilo ponavljanje prekršaja, jedina šansa sud u Lozani

Crno-beli definitivno neće moći u evropska takmičenjau jednoj od neredne tri u kojoj se budu kvalifikovali

Odluka je definitivna! Partizan neće igrati evropska takmičenja, ali ne u naredne tri sezone kako objavio Asošijeted pres, već u jednoj od naredne tri kada kroz takmičenja bude obezbedio izlazak u Evropu. Ovo je u svojoj dokumentaciji objavila UEFA, koja je Partizanu presudila zbog ponavljanja prekršaja. Ova vest je objavljena i na sajtu UEFA u 16.28, posle saopštenja crno-belih, što joj dodatno daje na značaju.

Crno-belima je sada kao jedina nada preostao Sud za sprotsku arbitražu u Lozani (CAS), gde imaju rok od 10 dana da upute zvaničnu žalbu.

Istražni sudija je 11. novembra prošle godine pokrenuo postupak i preporučio Uefinom sudskom veću da se Partizanu da rok do 31. januara 2017. godine za izmirenje, ali je u međuvremenu odlučeno da Partizan bude kažnjen jer mu se ovakav prekršaj događa treći put u poslednjih pet godina.

Klub iz Humske je 2013. godine zaradio uslovnu suspenziju, pošto je dugovao 2.096.000 evra na ime društvenog poreza, odnosno 610.000 evra drugim klubovima (zaključno sa 30. septembrom 2012. godine). S obzirom na to da je bilans 2016. godine bio sličan, odnosno da klub nije značajno popravio svoj finansijski položaj, Evropska kuća fudbala je donela odluku o drastičnoj kazni, koja bi prema njima izazvala odgovarajući efekat.

Saopštenje crno-belih: Sutra plaćamo svih 370.000 evra!

Ukupno dugovanje crno-belih 30. septembra prošle godine bilo je 2.468.000 evra, od čega dugovanja prema drugim klubovima iznose 454.000 evra, dugovanja zaposlenima 88.000 evra, a zaostali porezi i doprinosi 1.926.000 evra.

Ljudi iz Partizana predočili nadležnim organima da su platili dugovanja igračima, radnoj zajednici i drugim klubovima, ali s obzirom na to da nisu dostavili nijedan dokaz, UEFA im to nije priznala. Reprogamirali su poreski dug, međutim, između te i revizije od septembra su podneli novi zahtev za reprogram da bi dobili određene poreske olakšice. Kako je time stari dogovor - koji je predstavljen Uefi letos - poništen, Evropska kuća fudbala im nije uvažila tvrdnju da nemaju dug prema državi. Bez obzira na to što su ih iz Partizana uveravali da će novi reprogram sigurno biti popisan.

