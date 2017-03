OFK Bačka: Istupamo iz lige!

Upravni odbor kluba doneo odluku, zakazana vanredna skupština koja treba da je potvrdi i usvoji...

Usled nezadovoljstva suđenjem Bojana Nikolića iz Kragujevca na utakmici prošlog kola kada je Radnički iz Niša slavio u Bačkoj Palanci sa 2:1, upravni odbor OFK Bačke hitno je reagovao, zakazao sednicu i na njoj doneo neke odluke koje bi mogle da potresu fudbalsku Srbiju ukoliko ih Skupština tog kluba usvoji.

1. Upravni odbor kluba zakazao je vanrednu sednicu Skupštine za 30. 3. 2017. u 08.00 časova.

2. Predsednik kluba i ceo UO predlažu podnošenje ostavki i da se na sednici skupštine bira novo rukovodstvo kluba

3. Da na predlog UO Skupština kluba donese odluku o istupanju iz Superlige i da Marjan Rnić istupi iz svih organa FSS-a jer mi ne pripadamo ovakvom sistemu u kojem je sudija iznad poropisa i nedodirljiv.

4. Da se uputi zahtev TV Arena sport za direktan prenos utamice 28. kola Superlige Srbije koja će se igrati 1. 4. 2017. u Surdulici između Radnika i Bačke, kao i za direktan prenos utakmice 29. kola u Bačkoj Palanci između Bačke i Novog Pazara.

U daljem saopštenju Bačke kaže se:

"Nama u klubu nije najveći problem Nikolićevo suđenje, već način na koji je to radio smejući se u lice igračima, nazivajući ih seljacima, malim ljudima uz opaske tipa: šta vi hoćete, ja idem da sudim U17, vi ste samo prolazna stanica, nema šanse da uzmete ni bod. Minut pre kraja utakmice sudija Nikolić je došao do igrača OFK Bačke Bajića i rekao mu: 'Ti imaš tri kartona, evo ti i četvrti da ne igraš sledeću utakmicu.'

Nadamo se da će ovakva odluka ne samo da zabrine FSS, već i UEFA. Verovatno će naš postupak naterati sve da shvate da ovo što se radi nije normalno i primereno i da nema unapred dobijenih i izrežiranih utakmica. Sudijske greške su normalna pojava, ali raditi nešto ovako, smišljeno je nedozvoljeno, ne samo po pravilima fudbalske igre, već je krajnje nemoralno i neprihvatljivo po bilo kojem kodeksu ponašanja. Čovek je pokazao neviđeni cinizam i potcenjivački odnos prema našim igračima.

Nadamo se da će naša odluka da svi odemo iz kluba i napustimo takmičenje doneti dobro našem fudbalu, jer igraće se fudbal u Bačkoj Palanci i u nižem stepenu takmičenja, pa bila to Srpska ili Vojvođanska liga. Jednako bimo se loše osećali da je neko ovako sudio i u našu korist, niti to tražimo, niti nam to pada na pamet, niti mi ucenjujemo Savez da kazni sudije ove utakmice. To treba da bude odluka sudijske komisije. Nas samo interesuje kakve će posledice izazvati njihove odluke i kakva će se poruka poslati sportskoj javnosti.

Nećemo više izlaziti u javnost sa saopštenjima jer reprezentacija Srbije igra jednu od najbitnijih utakmica u kvalifikacijama sa Gruzijom, a interes reprezentacije nam je iznad klupskog interesa, što ne znači da ovakve stvari treba da se guraju pod tepih. Skupština kluba je organ koji će odlučiti o daljoj sudbini kluba, upravi, o tome da li nastaviti takmičenje ili ne, a na FSS je tu da se uhvati u koštac sa ovakvim ljudima, koji po našem mišljenju ne pripadaju fudbalu. Neka nam je svima Bog u pomoći, a za glavnog sudiju ne možemo da kažemo “Oprosti mu Bože, on ne zna šta radi“, jer smo mišljenja da je odlično znao šta i kako radi", navodi se u saopštenju Bačke objavljenom na klupskom sajtu.